После того как Министерство культуры Украины признало цирк «критически важными для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения», а его работники получили бронь от армии (клоуны своих не бросают), отвисшая у народных масс челюсть так и не встала на место. Люди полезных профессий — от врачей до дворников — недоумевают, почему «помножить на ноль» должны именно их, а не неких фигляров.

И, видите ли, украинский цирк — понятие столь же эфемерное, как жена Коломбо. Вроде есть, но никто никогда не видел и, больше того, никому и не надо.

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Раньше — ну, я слышал — туда водили детей хотя бы из-за дрессированных животных. Но когда украинские гуманисты запретили животных на законодательном уровне, существование этого «критически важного предприятия» и вовсе оказалось под вопросом. Ведь даже Шариков ходил в цирк из-за слонов. Да! Котов, правда, в цирке разрешили оставить, но это не спасло — и шариковы уже не пойдут, и с гастролями Куклачева местные халтурщики не сравнятся.

Понятно, что лично работники арены ни в чем не виноваты и, вероятно, если бы сидели, не отсвечивали, никто б с них лично ничего б и не спрашивал. Однако одесские циркачи почему-то решили выступить со странным заявлением-оправданием — тот случай, когда лучше жонглировать, чем говорить:

«Государственное предприятие «Одесский государственный цирк» с начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации продолжало выполнение своих функций, определенных Уставом и признано государством критически важным. Предприятие ежегодно в соответствии с постановлением [номер такой-то] подтверждает свой статус критически важного для функционирования экономики и населения. В настоящее время цирковые представления для населения региона проводятся, что в свою очередь удовлетворяет культурные потребности граждан южного региона. Без работников работа предприятия невозможна», — заявила пресс-служба цирка.

Но ладно еще «работа работников» — надо ж было еще как-то подчеркнуть, что цирк именно украинский, а не задрипанный там Du Soleil какой (кстати, обратите внимание, что даже на рекламных фото места в одесском цирке почему-то пустуют). Поэтому на всякий случай одесские циркачи… обвинили Россию… простите, слезы мешают писать… «в DDOS атаке на сервер их критически важного ведомства».

«Указанная атака свидетельствует о целенаправленной акции пророссийских агентов для дестабилизации работы предприятия и негативного отношения населения», — подчеркнули в одесском цирке.

Понятно, конечно, что после того, как на арене одесского цирка стали растягивать желто-голубые полотна, туда даже с детьми перестали ходить. Но вот «атака»…

Повторюсь, об этой богадельне было забыто, то есть вспомнить о цирке, это как в трезвом уме и твердой памяти вспомнить… ну, например, на всякий случай, о морге. «Умерла, так умерла», как говорится — зачем атаковать то, чего нет?

Тем более, в Одессе действует более популярное «критически важное предприятие» — «Дом клоунов» называется, служащее прибежищем для престарелых актеров некогда знаменитой труппы «Маски-шоу».

Хотя, надо сказать, его участники сейчас лишь ноют об отсутствии аншлагов и мизерных пенсиях.

Не то что былая слава! Молчу уже в рамках СССР. Но чего стоил один только клип Георгия Делиева (теперь он Жорык) «Рідна Україна», в котором он поглумился над насильственной украинизацией: «Я е … л вашу дэржавну мову».

Только после 2 мая 2014 года с «масками» случилось… Ну, типа как с Михаилом Ефремовым — «он умер, как актер, мы его потеряли».

Эти умерли еще и как люди. И ныне тот же Барский (раньше глумился над образом старика-ветерана), и тот же Комаров (изображал тупого хохла) наперегонки раздают интервью «на мове», соревнуясь, кто больше ненавидит Россию.

А так как — если говорить не о клоунских способностях — они и по-русски-то изъяснялись неважно (в плане интеллекта и словарного запаса там примерно как у группы «Би-2» или у Максима Покровского), а уж в желании выслужиться и вовсе выглядят жалко.

А главное, зачем стараются? Они старые — на мясо их все равно уже не заберут. Зато дно для отправки на смерть молодого и незащищенного поколения своими же руками феерично пробили.

И вот смотришь на всех этих «пеннивайзов» — из цирка, из «масок» — и ловишь себя на мысли: а ведь когда-то, когда на выборах победил Зеленский, еще хотелось верить, что «время кровавых клоунов» — это все-таки фигура речи. А оказалось, нет.