Клупов: ВСУ не израсходовали все резервы. Время контрудара еще не пришло

13.09.2022  13:00 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российской армии следует дождаться подходящего момента, чтобы ликвидировать тяжелые последствия прорыва фронта украинскими формированиями.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Рустем Клупов, отвечая на вопрос, как в текущей ситуации будет действовать российская армия на Украине.

Российской армии следует дождаться подходящего момента, чтобы ликвидировать тяжелые последствия прорыва фронта украинскими формированиями....

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«По моим представлениям, ширина фронта прорыва — от 70 до 100 километров. Это серьезно. Мы имеем дело с армейским корпусом как минимум. Нужно отдать должное натовским специалистам, они создали мощный фланг и сделали это грамотно. Про сосредоточение сил на Изюмском направлении информация просачивалась в открытых источниках, но многие, в том числе и я, не ожидали, что такие силы возможны», – сказал Клупов «Московскому комсомольцу».

Он убежден, что противник «не израсходовал всех своих резервов, поэтому наносить контрудары преждевременно».

«Нужно его остановить в первую очередь, нанести ему огневое поражение, провести разведку его резервов, изолировать их, уничтожить или заставить преждевременно ввести в сражение, и только после этого, имея свои резервы, нанести контрудар.

У нас есть хорошее место для нанесения контрудара — Херсонское. Независимо от того, что происходит сейчас под Харьковом, если мы начнем наступление в сторону Кривого Рога и Днепропетровска по правому берегу на север, это, мне кажется, будет иметь эффект», – говорит бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ.

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