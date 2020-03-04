«Клянусь, ты работаешь на СБУ!» – нацисты переругались в эфире украинского ТВ

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине независимых праворадиколов нет, есть лишь ручные нацисты олигархов и подконтрольные СБУ и другим спецслужбам экстремисты, совершающие нападения на политических конкурентов.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-боевик «АТО», ранее придерживавшийся неонацистских взглядов, а ныне защитник прав ЛГБТ Дмитрий Резниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Праворадикалами руководит не только СБУ. Разные спецслужбы, так или иначе, находятся в каких-то праворадикальных организация. Во всех этих нападениях [которые устраивают нацисты], это же не правда, тем более, что С14 как-то сдулось, и давно про них не очень и слышно. Нападения сейчас делают другие, подросло новое поколение, и они не нападают только на коммунистов, зачем это смешивать отдельно С14 со всеми», – сказал Резниченко.

Однако вместо ответа на обвинения, лидер нацистской организации С14 Евгений Карась возмутился «ватным реваншем», который сейчас якобы происходит на Украине, и потребовал от оппонента пройти полиграф.

«Я хотел бы добавить, сейчас Резниченко смешно будет убегать от ответа, я еще 3 года назад предлагал ему пройти полиграф, и мы спорим на 5 тысяч долларов, про то, что он лжец, и никогда мне на майдане не звонили СБУшники и он врал осознанно, это обязательно вопрос полиграфа, что у Резниченко просто такие политические ревности, как будто мне звонили какие-то СБУшники на майдане.

У него не критика праворадикалов, у него есть личные обиды и амбиции, он хотел создать партию предлагал мне идти замом, не получилось, и сейчас он считает, что С14 где-то там пропало. С14 осуществляет деятельность как осуществляло, я ни о чем не жалею. Более того, есть сейчас тема студии «праворадикалы», я не знаю кого сейчас волнует тема праворадикалов, мы не праворадикалы. На Украине сейчас ватный реванш, всех волнует Портнов» – возмутился Карась.

В ответ на это Резниченко поклялся, что лидер «С14» работает на СБУ.

«Очень сложно проследить, о чем Женя говорит, он начал одним, кончил другим. Про СБУ – если бы сейчас я находился под присягой в суде, то, конечно, я выдал все подробности. Но сейчас мне только проблем с СБУ не хватало в моем веселой жизни.

Я могу утверждать следующее – клянусь, всё, что у меня есть, самым дорогим и важными и своим именем, Женя Карась работает на СБУ и это я знаю, как никто», – заявил Резниченко.

После чего он повторил, что не хочет никаких проблем с украинскими спецслужбами.

Однако Карась продолжил настаивать на прохождении своим оппонентом полиграфа и даже предложил за это большую суму денег.

«Это просто слова какие-то я предлагаю конкретику ­– есть ведущий Александр Васильев, есть полиграфическое бюро, есть 5 тысяч долларов, которые я предлагаю заплатить, если выиграет Резниченко. Но если выяснится, что я лжец, то заплачу я. Мы идем на полиграф, звонила ли мне 18 февраля 2014 года СБУ, как он считает», – предложил Карась пари.

Также он назвал Резниченко политически никчёмным, всеми покинутым предателем, который вредит праворадикалам.