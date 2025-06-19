Ключевая ставка Набиуллиной сделала порожними и ненужными две тысячи товарных составов

Елена Острякова.  
19.06.2025 17:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Экономика


Объемы перевозок практически всех грузов по железной дороге снижаются в России последние 5 месяцев, поэтому почти 200 тыс грузовых вагонов простаивают.

Об этом генеральный директор научно-производственной корпорации «Объединенная вагонная компания» («НПК ОВК») Ирина Ольховская заявила сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объемы перевозок практически всех грузов по железной дороге снижаются в России последние 5 месяцев,...

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«Для нас сейчас основной вызов – это профицит подвижного состава. Мы понимаем, что это связано с макроэкономикой, ключевой ставкой, ограничением пропускной способности, падением погрузки. Поэтому порядка 15% парка вагонов отставлено от движения.

РЖД расчищает пути, потому что они занимают 22, 5 тыс км. Основная доля из этих 184 тыс отставленных вагонов – это цистерны, полувагоны, хоппры», – сказала Ольховская.

По ее словам, нефтяные перевозки в цистернах упали на 23%, перевозки полувагонах – на 8%. Упали перевозки даже в хопперах, предназначенных для сельхозпродукции.

Ольховская считает, что вагонные заводы обеспечили потребности до 2040 года. Развитие отрасли ограничивает недостаточно развитая железнодорожная инфраструктура.

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