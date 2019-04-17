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17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Украина, Экономика, Энергетика
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Ключевой свидетель по делу Порошенко заявил в суде о взятке в полмиллиона долларов

Экстрадированный на днях на Украину ключевой свидетель по коррупционным делам Петра Порошенко экс-нардеп Дмитрий Крючков сегодня в ходе заседания Соломенского райсуда обвинил директора НАБУ Артема Сытника в получении взятки от ХК «Энергосети», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание LB.ua из зала суда.

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«Господин Сытник действительно от нас получал полмиллиона долларов… за содействие в следствии», — сказал Крючков.

Он добавил, что дело в отношении Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. «Оно давнее, оно существует. Знает ли о нем Луценко? Думаю, что знает», — сказал он.

Кроме того, Крючков считает, что дело в отношении него открыто по поручению президента Петра Порошенко. По его словам, экс-генпрокурор Виктор Шокин отказался открыть дело, а специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий начал уголовное расследование. Он назвал обвинения НАБУ абсурдными и «продуктом творчества прокуроров».

Напомним, Крючкова экстрадировали в Украину в понедельник, 15 апреля. Сегодня суд избирает для экс-депутата меру пресечения.

В конце марта СМИ опубликовали расследование о коррупции в сфере энергетики. Журналисты «Схем» утверждают, что средства через компанию «Энергосеть» выводились в том числе и в интересах ближайшего соратника Порошенко Игоря Кононенко.

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