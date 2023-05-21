Ключевую роль в контрнаступлении сыграют диверсанты – нацист Мосийчук

Готовящемуся Украиной контрнаступлению очень помогут подрывающие железные дороги и убивающие жителей освобождённых территорий диверсанты, хотя террористическую деятелность заукраинцев и нельзя назвать всенародной.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рельсовая война, которую мы наблюдали последние 10 дней в Крыму и не только, взрывы на железной дороге, ликвидация коллаборационистов, наводки прямые в Луганске, в Бердянске, на оккупированных территориях, говорят о том, что мы имеем дело с подготовленным сопротивлением на оккупированных территориях.

Мне могут сказать, во времена Второй мировой войны это было всенародно – нет! Это не было всенародно. Как и у нас сейчас не всенародно, надо честно сказать. Это было то же самое, что мы имеем сейчас.

Но это сработало, это сработало во Второй мировой войне, и я уверен, сейчас эти диверсанты и партизаны сыграют тоже ключевую роль в нашем контрнаступлении», – сказал Мосийчук.