Ключи от Одессы в руках у России – осталось 25 километров

25.07.2020, Киев, Игорь Петров

Россию, разместившую своих военных на так называемых «вышках Бойко», – буровых установках «Черноморнефтегаза», отделяет всего 25 километров от острова Змеиный. В случае занятия его, русский флот сможет заблокировать ключевые морские маршруты около Одессы и нанести смертельный удар по экономике бандеровской Украины.

Такими опасениями поделились участники пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо немедленно закрыть тему Змеиного. Что угодно там надо поставить, там что-то должно быть, что может отбить провокации. От Змеиного до захваченного шельфа, до крайней «вышки Бойко» – 25 километров. 95% морского грузооборота Украины идет через эти 25 километров», – сказал бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя «членом Майдана иностранных дел».

Адмирал ВМС Украины Игорь Кабаненко призвал срочно закупать патрульные катера «Марк 6» у США для обороны Змеиного.

«Россия доминирует в Азовском море. Сейчас центр тяжести переносится в Черное море, в любой момент РФ может перекрыть сообщение с Одесским хабом. У нас там много узких мест, это и остров Змеиный, и Одесский хаб, и Очаков, который имеет исторически-сакральное значение для РФ.

У нас существует вариант – получить эти катера «Марк 6». Это интеллектуальное современнейшее оружие. Принято решение, что американская сторона по разным программам готова передать Украине 16 катеров.

Нет защиты от этого. Это малозаметные средства, высокоскоростные, они позволяют действовать с разных направлений, на это не так просто реагировать.

Если посмотреть даже на остров Змеиный, группа таких катеров может достичь его за пару часов со спецназом на борту. Это уже сдерживание – стороне РФ нужно несколько часов, чтобы захватить этот остров. А это – ключевой пункт, который влияет на много аспектов», – сказал украинский адмирал.