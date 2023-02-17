КНДР-2: Лукашенко думает, как спастись в случае «провала СВО» – эксперт

Елена Острякова.  
17.02.2023 23:15
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит Москву предоставить ему тактическое ядерное оружие, потому что не верит в победу России в СВО.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил профессор ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит Москву предоставить ему тактическое ядерное оружие, потому что не...

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«Он требует от России передать себе ядерное оружие. Он готовится к ситуации послевоенной. Он не видит нашей победы. Поэтому требует ядерное оружие, чтобы его потом не трогали», – сказал Суздальцев.

При этом он признал, что Белоруссия полностью выполняет свой союзнический долг перед Россией в рамках СВО.

«Лукашенко наш союзник сейчас во время спецоперации. Спасибо ему. Впервые за многие годы он пытается выполнить союзнический долг. Но он не признал территориальную целостность России с Крымом. Вопроса о признании еще 4 областей даже не стоит.

То, что делает Лукашенко – это максимум того, что он может сделать. Он предоставляет свою инфраструктуру, полигоны, средства связи, госпитали, аэродромы. Все. Больше ему помочь нам нечем», – сказал Суздальцев.

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