КНДР и РФ укрепляют военное сотрудничество. Путин поедет в Пхеньян вслед за Шойгу?

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В ходе визита в КНДР главы минобороны РФ Сергея Шойгу обсуждался вопрос поставок корейского оружия в Россию в обмен на продовольствие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора

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«Спекуляции относительно поставок в Россию корейского оружия в обмен на продовольствие не имеют под собой никаких оснований. КНДР с самого начала украинского конфликта безоговорочно приняла нашу сторону. Пхеньян признал вхождение в состав Федерации Крыма, а затем — Донбасса и Новороссии, на всех международных площадках выступает в нашу поддержку, голосует против антироссийских резолюций», – сказал посол в интервью «Известиям».

По его словам, в Пхеньяне хорошо понимают, что послужило причиной СВО и кто несет основную долю ответственности за всё происходящее на Украине.

«На самом деле в мире немало тех, кто всё это знает и прекрасно понимает. Но очень немногие имеют смелость заявить о своей позиции во всеуслышание, выдержать финансовое и политическое давление со стороны коллективного Запада. КНДР среди тех, кто может себе это позволить, кто не приемлет шантажа, давления и угроз, с чьей бы стороны они ни исходили. Такая позиция является самым убедительным свидетельством наличия у Народной Кореи подлинного достоинства, на котором строится непререкаемый государственный суверенитет республики. Справедливые, обоснованные подходы КНДР по самой важной для России на настоящий момент проблеме вызывают у нас глубокое уважение и благодарность. Желание сказать это, выразить признательность непосредственно руководителю КНДР именно в дни, когда здесь праздновали юбилей победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне, и было главным мотивом поездки министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Пхеньян», – утверждает дипломат.

При этом он не стал отрицать и военный аспект.

«Конечно, в ходе состоявшихся переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в военной области, которое, как подчеркнул наш министр обороны в выступлении на недавней Конференции по международной безопасности, отвечает коренным интересам наших народов и не создает угроз кому бы то ни было», – добавил Мацегора.

Он не исключает визита российского президента в КНДР, где Владимир путин был еще в 2000 году.

«Не сомневаюсь, что рано или поздно новая встреча лидеров наших стран произойдет. После апреля 2019 года геополитическая ситуация и в Северо-Восточной Азии, и в мире в целом претерпела очень серьезные изменения. Президенту России и председателю государственных дел КНДР есть много что обсудить, о чем поговорить и насчет чего договориться», – резюмировал посол.