КНДР стала звеном вооружённой взаимопомощи для России и Китая в надвигающемся глобальном конфликте – болгарский политик

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Подписанный между Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве свидетельствует о том, что в скором времени России или Китаю понадобится массовая военная помощь.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Паскова, главное в договоре как раз возможность оказания военной поддержки, а не поставки «минеральной водички и салфеток».

«Я думаю, что речь идет больше чем о снарядах. Я думаю, что речь идет о том, что, это должен быть договор, который обязывает страны в случае военных проблем, каждая сторона должна помогать другой стороне, которая попала в военные неприятности. А это означает, помогать военным образом. Когда речь идет о военном формате этого документа, он, естественно, не имеет в виду, что мы должны вам предоставлять минеральную водичку, повязки, санитарные материалы и так далее, и тому подобное, или экономическую помощь какую-то, информационную помощь. Нет-нет, там речь идет о конкретном, именно военном взаимодействии, военном сотрудничестве, военной взаимопомощи. А это означает, что Россия может в этом иметь острую необходимость в ближайшее время. Во-вторых, со стороны России должна быть оказана через Северную Корею какая-то серьезная, значимая, ощутимая военная помощь Китаю к моменту Х, когда эта военная помощь Китаю будет нужна», – заявил Пасков.