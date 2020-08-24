Книга о Донбассе произвела фурор в Москве

24.08.2020, Москва, Эдуард Шаповалов

В Москве прошла презентация сборника фантастических рассказов русских писателей «Живи, Донбасс!». Среди авторов – Сергей Лукьяненко, Михаил Харитонов, Дмитрий Байкалов, Роман Злотников, Александр Конторович, Фаина Савенкова, Дарина Лысакова, Александр Наумов, Сергей Волков и другие. Книга вышла в московском издательстве «Яуза». Составители сборника – глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман и писатель-фантаст Сергей Чекмаев.

О самых интересных моментах презентации «ПолитНавигатору» рассказал ее организатор южнорусский журналист-политэмигрант Александр Чаленко.

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– Александр, как прошла презентация?

– Прекрасно. Как сказали бы в старые советские времена, «на высоком идейно-политическом уровне». Тема Донецка и Донбасса очень популярна в Москве, поэтому на подобные мероприятия русские патриотические интеллигенты идут с большой охотой.

Я, например, два раза организовывал встречу московской интеллигенции с Денисом Пушилиным. Так от желающих его послушать, скажу я вам, отбоя не было. Многие еще и обижались, что их не пригласили.

Скажу честно, я как организатор презентации ожидал, что придет порядка 30 человек, а пришло в 2 раза больше – распорядительница заведения мне даже смску по этому поводу отправила – мол, пришло 65 человек. В клубе негде было яблоку упасть.

В общем, приехал из Донецка Александр Кофман, глава Общественной палаты ДНР. Пришли писатели-фантасты, авторы сборника: Сергей Лукьяненко, Сергей Чекмаев (он вместе с Кофманом были составителями книги), Сергей Волков, Роман Злотников, Александр Конторович и другие. Пришли друзья фантастов.

Мероприятие почтили своим присутствием первый премьер-министр ДНР Александр Бородай и его соратники по Союзу добровольцев Донбасса. Пришел историк и политолог Владимир Корнилов, автор первой и пока единственной истории Донецко-Криворожской республики.

Очень хорошо говорил о Донбассе политический философ Егор Холмогоров. Очень тепло вспоминал о своем друге – политике, философе и писателе Константине Крылове, который скоропостижно скончался весной 2020 года.

Константин, как известно, писал фантастику под псевдонимом Михаил Харитонов. В сборнике «Живи, Донбасс!» опубликован его рассказ «Понять Зерга». Крылов участвовал в первом фестивале «Звезды над Донбассом». Лично мне приятно, что его приезду в Донецк я лично поспособствовал, посоветовав Кофману, организатору этого мероприятия, туда его пригласить.

Кстати, на встречу пришла итальянка Маринелла Мондаини. Она филолог, публицист, автор книги о Донбассе на итальянском языке и общественный деятель. Закончила докторантуру МГУ. У себя в FB написала очень прочувствованную рецензию о презентации. Между прочим, она у себя постит ссылки на материалы «ПолитНавигатора». Поздравляю вашу редакцию!

Благодаря политэмигрантке Светлане Пикте, которая приехала в Москву на презентацию из Ярославля, чтобы снять видеорепортаж, мероприятие посетил самый старый украинский политзаключенный Мехти Логунов. Ему 86 лет. Он сам родом из Харькова. Кстати, первой столицы Донецко-Криворожской республики. Очень красивый человек: волосы белые, борода белая, стильно выглядит. Хоть и ходит с палочкой, но чрезвычайно энергичен. Говорит четко, образно. Красивый голос.

Мехти Логунов и Владимир Корнилов.

– Выступал?

– Естественно. Я как ведущий дал ему слово в первой половине презентации. Мехти всем понравился. Одна московская журналистка мне потом говорила, что была взволнована его выступлением.

– О чем он говорил?

– Мехти – ватник, обычный советский инженер. Он рассказал, как был арестован СБУ в 83 года. Со следствием сотрудничать наотрез отказался. Когда судья дал ему 12 лет за «госизмену», то Мехти, человек с чувством юмора, сказал с ему иронией: а почему ты мне не дал еще три года, чтобы я вышел в 99 лет? Вышел на свободу он только благодаря обмену пленными между Украиной и ЛДНР. Мужественный человек. Его на презентации встретили аплодисментами.

– О чем говорил первый премьер-министр ДНР Александр Бородай?

– Он сразу же признался в любви к фантастике. Корнилов же в отличие от него честно сказал, что фантастику не очень-то и любит, но вспомнил, что в свое время, при Ющенко, проводил мероприятие с участием двух фантастов из Донбасса – дончанина Федора Березина и луганчанина Глеба Боброва, которые еще в нулевые в своих романах предсказали войну в Донбассе.

Возвращаясь к Бородаю… Он пояснил свою любовь к фантастике тем, что она транслирует образы будущего. Поэтому любая фантастика всегда интересна. Александр вспомнил нашего «соотечественника» Иммануила Канта, который называл одним из главных достоинств человека «способность к продуктивному воображению». Вот этим и занимается фантастика.

Бородай также признался в любви к творчеству Сергея Лукьяненко, который также участвовал в презентации. Они, кстати, благодаря этой презентации и познакомились.

– О чем говорил Лукьяненко в своем выступлении?

-Он вспомнил прошлогоднюю поездку писателей-фантастов, среди которых был и он, на Донбасс. Сравнил нынешнюю войну там и Великую Отечественную, напомнил, что последняя была короче и на фронт к бойцам тогда ездили творческие бригады. Вот так и он с коллегами – творческой бригадой – ездил в Донецк.

Он назвал эту поездку гуманитарной акцией, возможностью дать дончанам встретиться с писателями.

Вы знаете, героем рассказа Сергея Лукьяненко и Дмитрия Байкалова, который вошел в сборник «Живи, Донбасс!», является маленький Саша Кофман…

А вот большой Саша Кофман своими выдающимися организаторскими качествами за организацию фестиваля «Звезды над Донбассом» заслужил того, чтобы его именем была названа одна из улиц Донецка или его родной Макеевки. Он, конечно же, умница и молодец. Кстати, второй фестиваль пройдет буквально через три недели в Донецке – с 12 по 17 сентября. Если в первом фестивале в прошлом году участвовало 24 человека, то теперь гостей будет в четыре раза больше.

Александр Бородай и Александр Чаленко.

– Книга будет пользоваться популярностью?

– Вне всякого сомнения. В самом начале Кофман и Чекмаев рассказывали о проекте. Так вот, фантаст Сергей Чекмаев, хипповатый парень, в бейсболке, с длинными седыми распущенными волосами и с бородой, поведал присутствующим интересную деталь. Оказывается, Литрес по собственной инициативе записала аудиокнигу «Живи, Донбасс!». Значит, предполагается, что книга будет интересна российскому читателю.

Кстати, Сергей очень сказал, что авторы сборника хотели сделать эту книгу книгой надежды. Почему? Потому что после ее прочтения, как выразился Сергей, не захочется повеситься, и в этой надежде была миссия русских фантастов, которые в сентябре 2019 года приехали в Донецк на первый фестиваль «Звезды над Донбассом», и почувствовали свое чудовищное бессилие из-за того, что они ничего не могут решить проблемы людей Донбасса, так как они не политики и не военные. Максимум, что они могут сделать, так это встречаться с людьми, показывать, что они с ними, и что литературная жизнь в Донецке тоже идет.

– Что вас больше всего поразило среди услышанного?

– Сообщение Александра Кофмана о том, какую общественную деятельность развили русские фантасты вокруг Донбасса. Они взяли Донбасс под свою опеку. Об этой гуманитарной деятельности, кстати, мало кто знает. Писатели собирают деньги и гуманитарную помощь детям и семьям погибших. Сергей Волков сочинил азбуку для донецких и луганских детей. Андрей Лазарчук вместе со своими друзьями в 2014 году собирал беспилотники для донецкого ополчения. По-моему, потрясающе.

При этом вся эта деятельность ведется бесплатно, на общественных началах.

Меня во всем этом еще поражает то, что вот этой ватнической деятельностью занимаются почему-то именно писатели-фантасты, а не детективщики, детские писатели или авторы производственных романов. Почему именно они, понять до сих пор не могу. Но хочу лично как уроженец Донецка сказать им большое человеческое спасибо.