03.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия
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Книга рекордов Гиннеса отказала Украине в праве на Севастополь

В Книге рекордов Гиннеса признали Севастополь территорией, входящей в состав  Российской Федерации.

Так, рекорд, зарегистрированный белорусом Александром Бендиковым, был официально зафиксирован, а местом его регистрации обозначен «Севастополь. Российская Федерация».

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Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорится, что Бендиков смог удержать на шляпке одного гвоздя еще 349 гвоздей.

«Самое большое количество гвоздей, сбалансированных на шляпке одного гвоздя, составляет 349 и были достигнуты Александром Бендиковым в Севастополе, Российская Федерация, 26 мая 2018 года. Ранее Александр удерживал этот рекорд, сбалансировав в общей сложности 255 гвоздей», – говорится в официальном сообщении организации».

Украинские СМИ сразу же продемонстрировали свое недовольство.

“В Книге рекордов Гиннеса аннексированный Севастополь назвали “территорией РФ”, – возмущается сайт УНИАН, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому.

При этом на сайте газеты “Сегодня”, входящей в медиахолдинг олигарха Рината Ахметова, сообщение Книги рекордов Гиннеса назвали “очередной ошибкой Запада”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Служба безопасности Украины признала Крым российским.

Кроме того, французский автопроизводитель Peugeot выпустил обновление для карт установленных в машинах GPS-навигаторов, где Крым отмечен как российская территория.

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