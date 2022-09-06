«Книги для истинных украинцев», или Сдай русскую книгу на макулатуру – помоги ВСУ

Новости Украины

К сожалению любителей круглых исторических дат, невозможно установить и выделить какой-то один день, когда в нацистской Германии жгли идеологически неправильные книги. Так что книжного аналога знаменитой «хрустальной ночи» 1938 года, увы, в истории не зафиксировано.

Известно лишь, что такие акции проводились регулярно с марта по октябрь 1933 года в семидесяти городах Германии. Наиболее растиражированный в массовой культуре книжный холокост 10 мая 1933 года – лишь один из эпизодов этого варварства. организованного в рамках «акции против негерманского духа».

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Его организатором и исполнителем был Немецкий студенческий союз в сотрудничестве с Гитлерюгендом. В ходе акции студентами, профессорами и местными руководителями НСДАП были сожжены более 25 тысяч книг неарийских авторов.

Интересно другое – то, что, по воспоминаниям очевидцев, антикультурные флешмобы не воспринимались тогдашним немецким обществом всерьез. Никто не задумывался о последствиях, не анализировал причины, все видели в этом лишь веселый карнавал, хеппенинг, выражаясь языком деятелей современного искусства.

«Это выглядело странно. Как несерьёзное событие. Никто не воспринимал происходившее всерьёз, в том числе и те, кто это делал. Мне казалось это сумасшествием, что книги лучших немецких писателей просто так сжигаются. Тогда было ещё непонятно, что всё это лишь пролог, увертюра. Печально то, что тогдашняя немецкая интеллигенция, хотя и с явным изумлением, но без возмущения просто приняла всё это к сведению», – вспоминал позднее немецкий литературный критик Марсель Райх-Раницкий.

Вспомнить об этом неприятном, но поучительном эпизоде из новейшей истории Германии заставило свежее сообщение на сайте киевского городского совета, чиновники которого явно гордятся собой за проявленный креатив придуманной ими акции в поддержку ВСУ.

А суть в том, что национально сознательным киевлянам предложили сдавать на макулатуру книги российских и советских авторов из домашних библиотек. По задумке богатых на выдумку чинуш Кличко польза от этого действа как кофе два в одном: наглядная дерусификация облегчит мозги украинцев от «ненужной москальской литературы», которую отправят на вторичную переработку, но не просто так, а с пользой для фронта. Далее цитата:

«В течение 1,5 месяца к сбору российских печатных изданий присоединились более 1 700 жителей, которые несли нам книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненных книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте. В общей сложности было собрано ориентировочно 48 тысяч книг, а это почти 25 тонн макулатуры, которую уже отвезли на переработку и получили 97 856 грн. Совместными усилиями удалось собрать эти средства для нужд украинских бойцов, планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже отослан, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг», – бодро рапортует коммунальное предприятие «Городской магазин».

А чтобы у истинных патриотов был не только моральный, но и материальный стимул для очищения библиотек, киевская власть придумала систему акций и бонусов:

«Каждому, кто принесет и сдаст русскую книгу, будет предоставлена ​​скидка 10% на покупку новых книг, которые достойны настоящих украинцев. Сбор продолжается по адресу ул. Большая Васильковская, 6».

О том, какие книги «достойны настоящих украинцев» можно составить представление заглянув на лотки книжной торговли в фойе КГГА в те дни, когда там идут ежегодные «Бандеровские чтения» под эгидой праворадикальной партии ВО «Свобода».

Тут полный ассортимент: труды Донцова, Сциборского, Михновского, Стецька, конечно же самого Степана Андреевича Бандеры – как же без него. А заодно – страшилки про «голодомор» вроде распиаренного еще во времена Ющенко «Желтого князя» писателя-эмигранта Васыля Барки, историческое порно Марии Матиос, погромные романы Васыля Шкляра о петлюровских временах типа «Черного ворона», антисемитские брошюрки авторства покойного Левка Лукьяненко, геополитические фантазии «хуторского Хаусхоффера» Юрия Липы о «великой Украине от Вислы до Кавказа».

Ну и так, по мелочи, вплоть до детских комиксов типа небезызвестной «Бандеровскй абетки» и новодельных боевиков о героических «киборгах» из донецкого аэропорта.

Об ожидающей российские книги незавидной судьбе предупредила еще несколько месяцев назад в своем нашумевшем скандальном интервью директор Украинского института книги Александра Коваль, по словам которой на Украине планируют изъять из библиотек более 100 миллионов книг на русском языке, потому что «именно такие авторы как Пушкин и Достоевский заложили основы «русского мира» и «это действительно очень вредная литература», которая может влиять на взгляды людей.

В институте книги заявили, что процесс будет проходить в несколько этапов. Оптимисты поспешили выдать это громадье планов за личное мнение «шизанутой тетки».

Однако опасения пессимистов подтвердило заявление Министерства культуры и информполитики, не оставившее места для сомнений в том, что перед нами не частное мнение инициативника, а часть продуманной и инициированной сверху государственной политики.

И что планы эти – с замахом не только на Киев, но и на оставшиеся под контролем нынешнего режима 80 % территории Украины.

А заявило ведомство Ткаченко буквально следующее: оно работает над изъятием «пропагандистской русской литературы» из библиотек страны. Конкретных авторов и книги ведомство не назвало, но озвучило критерии, по которым их будут изымать в первую очередь.

Среди них произведения, «содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины», а также авторы, публично поддержавшие спецоперацию. Русские книги, изъятые из библиотек страны, отправят на макулатуру для печати из полученного вторсырья «правильных» украинских книг. Изымать и уничтожать будут, в том числе литературу, которая прославляет армию России, а также книги писателей, находящихся под санкциями или в чёрном списке.

Так что, возвращаясь к процитированному в самом начале сообщению киевского коммунального предприятия, перед нами не досадный сбой, не чудовищная ошибка и не инициатива снизу. Перед нами – конкретный план, масштабированный на всю страну. Вот разве только в других регионах пока стесняются рассказывать вслух об успехах в кампании по уничтожению книг. Может быть, опасаются вполне прозрачных исторических аналогий? Как знать.

И напоследок. К сожалению, среди актуальных украинских мастеров слова и пера не нашлось никого, кто, подобно немецкому писателю и очевидцу сжигания книг Оскару Марии Графу, часть книг которого не вошла в число сжигаемых и более того – попала в список рекомендованной нацистами «народной» литературы, нашел бы в себе смелость обратиться к властям с открытым письмом, озаглавленным «Сожгите меня!», в котором говорилось:

«Я не заслужил такого бесчестья!… Всей своей жизнью и всеми своими сочинениями я приобрёл право требовать, чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра, а не попали в кровавые руки и испорченные мозги коричневой банды убийц».