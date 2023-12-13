«Книги прекрасно продаются» – Акунин попросил Украину оставить в живых часть его российской аудитории

Елена Острякова.  
13.12.2023 20:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Измена, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Украина не должна требовать от представителей беглой российской богемы пожертвований на ВСУ.

Об этом бежавший в Лондон писатель Борис Акунин заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ему под видом экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не должна требовать от представителей беглой российской богемы пожертвований на ВСУ. Об этом...

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«Речь о том, на что собираются деньги. Потому что – если на украинскую армию, будут проблемы», – сказал Акунин.

Он пояснил, что дело тут не в патриотизме эмигрантов, а в их экономической заинтересованности, чтобы россияне оставались живыми.

«Тут есть помимо эмоционального соображения, еще соображение рациональное. Если наша общественная ценность заключается в том, что у нас есть своя аудитория, то убивать эту аудиторию и при этом к чему-то ее призывать и склонять, это странно», – сказал Акунин.

Он похвастался, что его книги в России «прекрасно продаются». Кроме того, он получает отчисления от театров за постановку своих пьес.

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