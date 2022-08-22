Книгу о легендарной добровольческой казачьей сотне издадут в Морозовске

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В городе Морозовске Ростовской области собираются издавать книгу о легендарной добровольческой казачьей сотне.

Об этом сообщает газета «Наше время».

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Известно, что добровольческая казачья сотня начала формироваться в Морозовске в 1941 году из ветеранов Первой мировой и Гражданской войн. Несмотря на слабое состояние здоровья и другие причины, они хотели во что бы ни стало попасть на фронт. Казаки долго добивались разрешения, и в итоге сформировали собственный добровольческий батальон, готовый воевать с германскими фашистами.

Члены добровольческой казачьей сотни приняли участие во Второй мировой войне, некоторые проявили себя героически. Так, Иван Ильич Пахомов прошел путь от Кавказа до Альп и был награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

Другой участник батальона, младший сержант Светиков был наводчиком «сорокапятки» (45-мм противотанковая пушка). Во время отступления нашей пехоты он начал стрельбу по фашистам, в результат чего враги приостановили контратаку.

Исторически казаки действительно занимали важное место в обороне страны. Они защищали южные рубежи России, играли видную роль в войнах с Крымским ханством и Османской империей. За это императрица Екатерина II даровала им кубанские земли.

В дальнейшем казаки принимали активное участие практически во всех войнах, которые вела Россия, в качестве многочисленных и самостоятельных вспомогательных отрядов. Казаки, разумеется, принимали участие в Великой Отечественной войне — как и обязаны в рамках традиционных отношений между российским казачьим сословием и государственной властью.

Однако современные казаки подобными подвигами похвастаться не могут. Как показали события после начала специальной военной операции на Украине, очень немногие российские казаки лично чувствуют свою историческую память.

Казачьи общества по всей России вместо участия в боевых действия выбирают мирную жизнь в тылу, где пытаются выиграть очередной президентский грант или провести очередной «фестиваль казачьей культуры» или реконструкцию. Члены некогда «боевого сословия» достают шашку только для того, чтобы развлечь толпу на очередном мероприятии, и при этом подвергаются критике за отсутствие знаний и умений, необходимых в современном бою.

Такое отношение казачества в России видит и казачье руководство. Всероссийский атаман Николай Долуда раскритиковал казаков из-за нежелания участвовать в спецоперации на Украине. В своей речи он отметил, что некоторые региональные представительства не собрали отряды для СВО. «Сегодня место казака — на полях сражений», — подчеркнул Долуда. Услышали ли его казаки, остается вопросом.