“Книжек не читает, но телевизор хотя бы смотрит”: в Раде высмеяли украинского министра

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Дубинский, высмеял реакцию министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова на участие хора им.Веревки в сатирическом скетче Студии “Квартал 95”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Дубинский заявил на своем YouTube-канале.



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“Министр агроэкономики Тимофей Милованов пишет, что хор Веревки влияет на украинский ВВП, негативно влияет на инвестиционный климат. Я, кстати, порадовался, что он это написал. Потому что он же книжек не читает (ранее Милованов заявил, что совершенно не читает книг и не считает это эффективным способом для самообразования – ред.), но телевизор хотя бы, судя по всему, смотрит”, – отметил нардеп.



Дубинский также заявил, что с таким министром, как Милованов, не стоит рассчитывать на кредит Международного валютного фонда.

Напомним, что комментируя участие хора им.Веревки в “Вечернем квартале” министр экономики Милованов заявил, что сатирический номер якобы негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, поскольку обвиняемую в коррупции на Родине экс-главу НБУ Валерию Гонтареву на Западе считают “выдающимся реформатором”.