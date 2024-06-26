Книжки о Бандере в новых регионах приравняют к порнографии

Елена Острякова.  
26.06.2024 11:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Россия, Украина


Националистическая литература не будет изыматься из библиотек новых регионов России, но Министерство культуре должно разработать особый порядок доступа к такой литературе. Законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы считаем, что свободный доступ к такой литературе недопустим, но и убрать ее из фондов библиотек будет неправильно, потому что с ней будут работать ученые, историки политики, эксперты. Мы будем использовать ее как доказательную базу», – сказала представлявшая законопроект депутат Ольга Германова.

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Националистическая литература не будет изыматься из библиотек новых регионов России, но Министерство культуре должно...

Она уточнила, что экстремистская литература из библиотек уже изъята, но остались книги, «которые героизируют Бандеру и Шухевича, содержат пропаганду русофобии, литературы, которая переформатировала сознание украинского народа и искажает историческую правду». Такие книги будет отправлены на спецхранение.


«У нас есть пример порнографической литературы, которая находится в закрытом доступе, но она не изъята из библиотечных фондов, а находится на спецхранении. Точно такой подход мы будем рассматривать», – сказала Германова.

Депутаты разошлись во мнениях даже внутри одной фракции «Справедливая Россия». Михаил Делягин недоумевает, почему до сих пор не уничтожены книги, которые переформатировали сознание целого народа, а его коллега Анатолий Вассерман опасается, что жители новых регионов будут лишены аргументации в борьбе с враждебной идеологией, поскольку книги, ее несущие, будут заключены в спецхран, и люди ее забудут.

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