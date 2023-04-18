КНР: «Мы показываем миру, что усиливаем военное взаимодействие с Россией»

Олег Кравцов.  
18.04.2023 13:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия


Китай намерен усиливать стратегическое военное сотрудничество с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сегодня в ходе встречи с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу заявил министр обороны Китая Ли Шанфу.

Китай намерен усиливать стратегическое военное сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«После назначения на пост министра обороны первое место визита – именно в Россию, чтобы продемонстрировать внешнему миру высокий уровень развития китайско-российских отношений и продемонстрировать твердую решимость усиления стратегического взаимодействия вооруженных сил Китая и России», – сказал Шанфу.

Он выразил благодарность российскому коллеге за теплый прием, отметив, что первым с назначением на должность его поздравил именно Шойгу.

«Я уверен, что в будущем мы обязательно будем поддерживать хорошие рабочие и личные отношения», – подчеркнул китайский министр.

Усиление военного сотрудничества между двумя странами отметил и Шойгу.

«Россия и Китай координируют действия при подготовке совместных патрулирований и учений в двустороннем и многостороннем форматах и должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества», — заявил министр обороны РФ.

Он убежден, что Россия и КНР должны оказывать решительную поддержку друг другу, в том числе по вопросам национальной безопасности.

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что мы наблюдаем «продолжение той линии, которая высветилась во время визита Си Цзиньпина в Москву и наглядно проявилась во время холодного приема западных представителей, которые пытались надавить на Китай».

«Китай активно готовится к конфликту вокруг Тайваня (в Пекине понимают, что США его так или иначе расконсервируют), поэтому в военно-технических вопросах у сторон сейчас существуют пересекающиеся интересы, порождаемые конфликтом с слабеющим гегемоном. Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке», – пишет Рожин в своем телеграм-канале.

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