Кнут и пряник: Блокадное Приднестровье получает помощь не только от России

04.06.2019, Тирасполь, Анатолий Соловьев

Парламент Приднестровья принял в первом чтении законопроект, который должен упростить взаимодействие с донорами. Находящаяся в блокаде непризнанная республика, которую принято считать «форпостом России», уже давно получает помощь из-за границы – причем, не только с Востока, но и от Запада.

Около десяти лет действует на обоих берегах Днестра программа Евросоюза «Поддержка мер по укреплению доверия», финансируемая ЕС и внедряемая ПРООН в Молдове.

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Запад выделяет деньги на восстановление медицинских, культурных, спортивных, образовательных учреждений, ремонт коммунальных сетей, уличного освещения, защиту окружающей среды, интеграцию в общество инвалидов.

С 2009 года Евросоюз инвестировал по этой программе на территории бывшей Молдавской ССР более 20 миллионов евро, было восстановлено более 80 социальных объектов, часть из них – в Приднестровье.

Вот лишь несколько примеров – капремонт спортивных центров в городе Григориополе и в селе Парканы, ремонт и переоснащение амбулатории села Чобручи, восстановление системы водоснабжения села Незвертайловка, ремонт детсадов сел Цыбулевка и Терновка, обустройство школьной столовой в селе Бутор, реконструкция детского шахматного центра в Рыбнице. Для роддомов Приднестровья было закуплено новое оборудование на полмиллиона долларов.

Сейчас идет очередной этап программы Евросоюза. В начале этого года организаторы предложили администрациям населенных пунктов представить новые проектные предложения.

Каждая из заявок может претендовать на финансирование в сумме до 80 тыс. евро, а если проект подан совместно населенными пунктами с правого и левого берегов Днестра – до 125 тыс. евро.

Приднестровье на уровне местных администраций довольно активно участвует в программе, хотя официальная приднестровская пресса эту тему практически не подсвечивает: в республике предпочитают не говорить о том, сколько денег ЕС вложил в местные больницы, спортзалы, дома культуры и детсады.

Помощь России – совсем другое дело: эта тема всегда освещалась широко. РФ реализует в Приднестровье ряд крупных гуманитарных проектов. С конца 2007 года она направляет средства для выплат ежемесячных надбавок всем местным пенсионерам, независимо от гражданства. Это почти 150 тысяч человек. Сейчас размер доплаты составляет 150 приднестровских рублей (около 9 долларов). Пенсионеры считают это неплохим подспорьем: размер средней пенсии в Приднестровье эквивалентен 82 долларам.

Местные сельхозпроизводители пользуются дешевыми кредитами из средств технической помощи, которые Россия выделила Приднестровью после сильной засухи 2007 года. Тогда из РФ поступили средства в размере около 9 млн. долларов для кредитования аграриев. Был сформирован специальный резерв, механизм распределения возвратных средств. Агрофирмы могут получить кредит после того, как когда деньги вернут предыдущие заемщики. Средства на поддержку отрасли выдаются в российской валюте по 15 направлениям под символические проценты.

В 2012 году в ПМР началась реализация масштабной социально-гуманитарной программы по линии российской АНО «Евразийская интеграция», работу которой курировал лично вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин. За счет российских денег было закуплено несколько машин скорой помощи, построен и введен в эксплуатацию десяток социальных объектов, в том числе школа в селе Ташлык, Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс, детсады в Тирасполе, Рыбнице, Бендерах, селе Суклея, корпус медфака ПГУ, бетонный завод. Объекты открывали с помпой.

Проект, правда, так и не завершился. Со сменой власти и уходом Евгения Шевчука с поста президента российские стройки в ПМР были заморожены, тираспольское представительство «Евразийской интеграции» свернулось, десятки приднестровских строительных фирм не получили расчет за выполненные работы. Теперь республика думает, как своими силами достроить педиатрический стационар Республиканского центра матери и ребенка, противотуберкулезный диспансер в Бендерах и школу в Рыбнице.

Приднестровье, кстати, в 2018 – 2019 годах и само активно вкладывает средства в обновление инфраструктуры. Несмотря на дефицитный бюджет, в республике создан Фонд капвложений, из которого финансируется неотложный ремонт и восстановление школ, детсадов, больниц и возведение новых социальных объектов. Недавно было заявлено о подготовке к строительству доступного жилья для работников бюджетной сферы – целого микрорайона в Тирасполе.

Инфраструктура – это хорошо, но плохо то, что и доноры, и государство направляют средства в основном в социальную сферу и мало вкладывают в активы, в новые производства. Социальные объекты ложатся дополнительной нагрузкой на бюджет республики, не решая при этом задачи ее развития.

«Работа с международными гуманитарными фондами и организациями является традиционной для Приднестровья, – сказал «ПолитНавигатору» руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, комментируя одобренный парламентом законопроект. – В этой связи желание депутатского корпуса оптимизировать работу, органов, курирующих взаимодействие с международными структурами, представляется ясным и логичным. В то же время гуманитарная помощь – это не инвестиции, привлечение которых является для правительства одной из стратегических задач. Гуманитарная помощь – это отражение тех проблем, которые у нас есть и над решением которых надо работать».

Эксперт также предположил, что раз законопроект говорит о «необходимости привлечения безвозмездной помощи Приднестровской Молдавской Республике», то тогда нужно будет утверждать и план по привлечению такой помощи, заслушивать ответственных за это направление и т.д., то есть идти по пути создания новых бюрократических процедур.