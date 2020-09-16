Кнут и пряник для российского кино

16.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

России необходимо вернуться к опыту СССР – к плановому производству фильмов для детей и подростков, мультипликации, дебютных картин, а также авторского кино. Сегодня российский кинопрокат захвачен голливудской кинопродукцией, воспитывающей молодежь РФ на чуждой идеологии, морали и образе жизни.

С соответствующим заявлением выступили участники кинофорума «Золотой витязь».

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Приведённая деятелями культуры статистика гласит, что отечественное кино занимает менее 15% кинопроката, в то время как Голливуд и зарубежные компании снимают более 85% выручки с российского экрана.

Кинематографисты озвучили обращение к президенту и правительству под заголовком «Современные российские кино и телевидение – прямая угроза национальной безопасности России».

В списке экстренных мер, направленных на повышение культурного уровня и духовного содержания российского кинематографа реформаторы предлагают следующее:

1.Сделать бюджет Министерства культуры адекватным бюджету оборонного ведомства РФ, приравнивая культуру с «главной обороной души», потеря которой равна потере государства.

2.Возродить цензуру для кино и ТВ, сделав нравственными ориентирами русских поэтов-классиков Пушкина и Тютчева.

3.Проводить жёсткий отбор голливудской продукции, не допуская в прокат низкопробных и идеологически вредных картин, а освободившуюся нишу заполнить шедеврами отечественного производства.

4.Фонд кино и экспертный совет при Минкульте отстранить, как не справившихся с обязанностями, от финансирования кинопроизводства, отбора фильмов и выдачи прокатных лицензий, передоверив эти функции вновь образованным структурам, ориентированным на возрождение патриотизма и духовности.

5.Руководящей и направляющей творческий процесс коллективов и отдельных авторов силой должны стать экспертные советы, набранные из представителей социально значимых профессий: врачей, педагогов, военных, научной и технической интеллигенции, духовенства. Перед экспертными советами должна быть поставлена задача не только искоренять ляпы и недочёты киношников, но и на ранней стадии кинопроизводства отсеивать потенциально вредные для общественной морали и душевного здоровья граждан проекты.

По мнению кинематографистов, несущие в себе правильный культурный заряд проекты не могут быть коммерчески успешными и вообще, культуру не следует смешивать с рынком.

Среди подписавших обращение немало маститых и популярных деятелей отечественного телевидения, театра и кино: Николай Бурляев, Владимир Федосеев, Юрий Соломин, Александр Шилов, Александр Михайлов, Василий Ливанов, Сергей Никоненко, Виктор Мережко, Наталья Бондарчук, Игорь Скляр, Сергей Андрияка, Борис Невзоров, Дмитрий Чернецов, Ольга Будина, Михаил Ножкин и многие другие.

Надо сказать, заявление деятелей кино оставляет сложное и крайне неоднозначное чувство.

Прежде всего, очень понятно и близко желание творческих людей, среди которых такие именитые личности, в советское время снимавшие и снимавшиеся в фильмах, востребованных спустя десятилетия, прекратить обрушивать потоки пошлости, чернухи, фальшака и потреблядства на головы ни в чём неповинных зрителей.

Однако предлагаемые ими методы охранительства вызывают серьёзное сомнение в их эффективности.

Так, например, представляется совершенно невозможным в обозримом будущем потеснить в прокате голливудчину за счёт «хороших отечественных кинокартин».

Извините, но откуда они появятся? Процесс разложения российского кинематографа начался не вчера и длится уже три с лишним десятилетия.

Начало ему было положено на памятном Съезде кинематографистов СССР в 1986 году, потребовавших от партийных и хозяйственных органов отменить цензуру в искусстве.

С тех пор, как фаберже деятелей искусств перестала ласково сжимать могучая рука Главлита и идеологического отдела ЦК, кинопроизводство было отдано в лапы безответственных деляг. Функции государства при этом делались сугубо утилитарными. «Творцам» удалось заставить государство оплачивать из общественного кармана сок мозга и «кочки зрения» в корень оборзевшей кинотусовки.

Наступление «святых девяностых» привело к заметной криминализации кинобизнеса, сделав из него прачечную для отмывания доходов организованных преступных группировок.

Кроме того, российское кинопроизводство, несмотря на коммерциализацию, стало складываться вокруг нескольких влиятельных семейств, стянувших на себя главные денежные потоки. При том, что в коммерческом кинематографе фигура режиссёра не является ключевой. Главный в нём – продюсер. Именно он несёт основные расходы, снимает сливки и может волевым решением прихлопнуть кинопроизводство на любой стадии, если посчитает, что дальнейшая возня с фильмом не стоит ожиданий.

В СССР таким продюсером были ЦК и Госкино СССР. Ну, так при них, по статистике, кинематограф имел 900% рентабельности, что позволяло выделять деньги как на съёмки советских «блокбастеров», так и на авангардистские кинокартины Тарковского.

В связи с этим, тезис о неокупаемости правильного патриотического кино представляется необоснованным, поскольку большинство картин в советском кинопрокате как раз окупались, включая военные и производственные фильмы.

Не совсем понятно, как можно всунуть нашу неимоверно усложнившуюся жизнь и человеческие отношения в прокрустово ложе морали XIX века, откуда родом Пушкин и Тютчев.

По-видимому, выход, но не панацея, лежит как раз в реформировании кинематографа в направлении продюсерского кино, когда частные лица начнут рисковать своими кровными инвестициями, а те, для которых открыт государственный карман, станут, наконец, отвечать за провалы репутацией и личными активами.

Проще говоря, современным российским киношникам не хватает кнута и пряника отечественного Джерри Брукхаймера.

С другой стороны, с культурным всплеском в стране дела так и не сложились условия, хотя воздух насыщен творческими идеями. Вспомним, каким мощным стимулом для кинематографистов стала Великая Отечественная война, освоение космоса, целины и других советских фронтиров.

Многие выдающиеся режиссёры и актёры прошли фронт, видели войну своими глазами, прочувствовали её тяготы и лишения на себе, отчего и не могли фальшивить на экране и в жизни. Глядя на современные «блокбастеры» хочется кричать словами толстовской девочки «неправдычка!» и сурово карать «творцов» за головотяпство и нечистоплотность.

Кроме того, реформаторам было бы неплохо понять, что времена Госкино СССР давно канули в лету, и с расцветом эпохи VHS, DVD и синего лазерного луча кинотеатрам приходится жёстко конкурировать с цифровыми носителями и потоковыми сервисами. То есть, о рентабельности в 900% говорить больше не приходится – хорошо бы отбить затраты на производство, прокат и немного заработать сверху, поскольку сложившаяся ситуация, когда бюджетные деньги без всякой пользы выбрасываются в ненасытный колодец чьих-то персональных амбиций уже просто невыносима.

В общем, на площадке «Золотой витязь» была предпринята интересная попытка привлечь внимание властей к бедственному состоянию отечественного кинематографа. Плохо только, что предложенные меры или одиозны, или невыполнимы, или не более чем прекраснодушны.

То, что называется, «за всё хорошее против всего плохого» – сплошь общие фразы и никакой конкретики.

Это не значит, что следует прекратить поиск выхода из тупика длительностью в тридцать лет. Это значит, что надо думать, пробовать, искать новые имена и почаще прислушиваться к общественному мнению, поскольку отечественное кино должно снова принадлежать народу и стать самым массовым из искусств.