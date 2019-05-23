«Кнут и пряник»: В США выдвинули наглый ультиматум Сербии

23.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Для признания независимости Косово вместо «компенсации» Сербии (например, возвращения славянских анклавов) нужно предложить финансовую и военную помощь Соединенных Штатов, а в случае, если президент страны Александр Вучич отвергнет или саботирует новый подход – «неприятную альтернативу».

Об этом профессор Высшей школы международных отношений имени Джона Хопкинса, Эдвард П. Джозеф пишет статье, опубликованной в журнале «Foreign Policy».

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Он утверждает, что «Наказание» должно быть в форме усиления поддержки косовской армии, увеличения давления по вопросу признания независимости края и отказа в помощи Сербии со стороны ЕС, пишет Sputnik.

В другой статье, озаглавленной «Сербии нужно уважение Косово, а не его земля», профессор ссылается на Преспанское соглашение, достигнутое между Афинами и Скопье, о создании Северной Македонии, которое «устраняет все препятствия на пути к будущему уважению и сотрудничеству между двумя бывшими противниками», подчеркивая особую роль премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в «преодолении десятилетий горя» посредством этого «новаторского соглашения».

Американец находился в бывшей Югославии в период бомбардировок страны 1999 года, однако при этом их законность не вызывает у него сомнений. Равно как и сама возможность отторжения законных земель другой страны.

Кроме того, автор, по сути, обвиняет Белград в срыве переговоров по урегулированию ситуации. «Заполнение политического вакуума в косовском конфликте – это вопрос, который надо срочно решать»,- пишет Джозеф. И предлагает, раз уж лидеры ЕС не справились, в ситуацию должны вмешаться США

«С балансирующей позицией БиГ, с Россией, которая подстрекает к разграничению территорий, с нерешительной Европой тяжелый груз балканских проблем снова ложится на плечи США. Америка должна применить механизм решения македонского вопроса к косовскому», – предлагает профессор.

Согласно его плану, все должно происходить следующим образом: в обмен на признание независимости со стороны Сербии, власти Косово должны признать право на особое отношение сербов к территории края, ведь сербы воспринимают их как «святое сердце и душу сербского народа».

По замыслу американца, новая стратегия даст возможность присутствия сербов «в той форме, которая не будет противоречить суверенитету Косово», – например, предоставить гарантии деятельности Сербской Православной Церкви.

«С надежной международной поддержкой Сербия и Косово могли бы создать «Совместный экспертный комитет», который бы выносил решения по «объективно рассмотренным случаям на основании подтвержденных источников», – считает Джозеф.

И, более того, в своих фантазиях он доходит до того, что страны могли бы расследовать преступления друг против друга при посредничестве, конечно, «старшего наставника» – США, в «Совместном центре мира и истории».

Также на территории Сербии должны были бы появиться объекты Пентагона, а взамен страна получила бы американских военных инженеров, которые помогли бы с восстановлением разрушенной в 1999 году инфраструктуры. Начать профессор предложил со здания Генштаба (как будто он не знает, что восстанавливать его сербы не хотят не по причине отсутствия специалистов, а в качестве назидания потомкам и в память о трагических событиях!).

Для того, чтобы припугнуть стремящуюся к воссоединению с Белградом входящую в состав Боснии и Герцеговины Республику Сербскую, недалеко от ее границ надо также разместить военный полигон США. Это, по мнению автора статьи, «стало бы сигналом для всего региона, а в особенности, для Республики Сербской, того, как США следят за целостностью БиГ».

Помимо этого, заокеанские «друзья» готовы наладить щедрые вливания в экономики Сербии и Косово.

Однако это пряник. А что же кнут? В случае отказа Вучича играть по данному сценарию, он, по словам Джозефа, будет вынужден «смотреть, как США и ведущие европейские столицы строят «Косово – 2025» – интенсивно развивающийся трансатлантический проект. И особые, потенциально выгодные отношения с Пентагоном тоже отошли бы Косово вместо Министерства обороны Сербии». А в связи с этим Вашингтон готов «надавить на союзников для совершенствования еще совсем «зеленой» косовской армии и потребовать этого же от НАТО», – рассуждает профессор.

В итоге, президент Вучич превратится из «фактора стабильности» для Запада в «заменимого проблемного политика с Балкан». Сказанным профессор дает понять, что американские политики готовы поддержать оппозицию в Сербии, и сделать все, чтоб поставить угодную себе «марионетку».

Поэтому, заключает Джозеф, лучше бы Белграду согласиться на данный вариант сделки, ибо «Косово, какое сербы когда-то знали, больше не существует».

Утопичность данных выводов и всей статьи может подчеркнуть всего одна цитата «знатока» Сербии и Балкан: «Под сербской ненавистью к США скрывается привязанность». Прямо какой-то стокгольмский синдром в масштабах целой страны получается.