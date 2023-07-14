Кнут и пряник: Запад будет оказывать давление на Приднестровье по сербскому образцу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одним из объектов особого внимания участников саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, стала Молдова.

Североатлантический альянс в своём коммюнике выразил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Молдовы в пределах её международно признанных границ». НАТО призвал Россию вывести войска из «Приднестровского региона Молдовы», подчеркнув, что они размещены там без согласия конституционной власти Кишинёва.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы твёрдо поддерживаем право Молдовы самостоятельно определять своё будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне и полностью уважаем конституционный нейтралитет страны. НАТО наращивает политическую и практическую поддержку, направленную на укрепление устойчивости и поддержание политической независимости страны в условиях ухудшающейся обстановки в сфере безопасности», — говорится в коммюнике НАТО.

Заместитель генсека НАТО, румын Мирча Джоанэ заявил, что Альянс открыт для более тесного сотрудничества с Молдовой и «готов двигаться так быстро и так далеко, как предлагает республика».

Отметим, что в вильнюсском саммите НАТО принял участие министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Заинтересованность военной структуры коллективного Запада в Молдове лежит на поверхности. Контрнаступление ВСУ, на которое возлагались столь большие надежды, не приводит к ожидаемому результату. Вместе с тем администрации США в преддверии президентских выборов нужны ощутимые достижения на мировой арене.

Запад не может отказаться от главной взятой на себя цели – нанести Путину унизительное геополитическое поражение, дабы вызвать недовольство внутри России и погрузить страну в новую смуту. Молдова, оказавшаяся в глубоком тылу Запада, подходит для этого идеально.

Молдавское общество остаётся охваченным проевропейской иллюзией: согласно опросу общественного мнения, результаты которого были представлены 11 июля 2023 года Институтом европейской политики и реформ, порядка 60% граждан Молдовы выступают за вступление в Евросоюз.

Вместе с тем, молдавское общество настроено более миролюбиво, чем украинское: только 28% поддерживают вступление Молдовы в НАТО, в то время как 60% выступают против. 58% жителей страны против присоединения Молдовы к антироссийским санкциям Евросоюза. Особенно высок процент несогласных в Гагаузии и других регионах страны со значительным процентом этнических меньшинств.

Правящая в Молдове группировка во главе с Майей Санду ставит перед собой менее амбициозные задачи. Основная из них – удержаться у власти, что возможно исключительно при полной поддержке Запада.

Из этой задачи проистекает вторая – продемонстрировать свою нужность Западу в нынешней ситуации и при этом избежать ошибок киевского диктатора Зеленского, изрядно перегнувшего палку в своём общении с западными лидерами. Санду и её подчинённые будут делать то, что им будут говорить в Белом доме.

При этом и Санду, и её западные кураторы осознают риски и угрозы, которых они всеми силами пытаются избежать. Первый из них – разочарование в самом процессе евроинтеграции, когда цифра в 60% скакнёт вниз.

У них перед глазами сценарий Грузии, решившей притормозить свой геополитический авантюризм и сделать выбор в пользу более прагматичной модели поведения. Санду и Запад крайне боятся усиления ненависти по отношению к себе со стороны широких слоёв общества, что уже вылилось в массовые митинги, охватившие страну зимой – весной этого года, что приведёт к появлению молдавского аналога «Грузинской мечты».

Исходя из этого, можно спрогнозировать формы, которые примет обострение в отношении Приднестровья, Гагаузии и других недовольных регионов (то, что это обострение будет – нет никаких сомнений).

Требование НАТО о выводе российских военнослужащих из Приднестровья и заявленная недавно инициатива ОБСЕ о переформатировании миротворческого формата в «миссию гражданских наблюдателей» свидетельствует о том, что Запад отказывается признавать легитимность Соглашения 1992 года об урегулировании конфликта.

Провокации в отношении миротворцев будут, но они не будут носить вооружённый характер. Запад будет продвигаться по модели Сербии – ещё одной страны, население которой традиционно дружественно к России, но которая так же, как и Молдова, оказалась изолирована от России.

И не случайно в цитированном нами коммюнике НАТО говорится об «укреплении отношений между Альянсом и Сербией», что «пошло бы на пользу обеим сторонам». Вице-спикер Совета Федерации ФР Константин Косачёв назвал эту формулировку «в высшей степени лицемерной».

Это значит, что Запад будет активно привлекать на свою сторону молдавских оппозиционных политиков, в том числе не скрывающих своих симпатий к России. Примером может послужить недавний семинар в Брюсселе, организованный Международным республиканским институтом США, в котором приняли участие многие представители молдавского политического класса, включая башкана Гагаузии Ирину Влах, мэра Кишинёва Иона Чебана, представителей Партии социалистов (депутат Парламента Адриан Албу) и партии «Гражданский конгресс» (Юрий Мунтян).

Одна из таких встреч прошла в офисе НАТО. Вероятно, в числе участников следующих подобных мероприятий мы увидим и представителей Приднестровья.

Те оппозиционные молдавские политики, которые будут упорствовать в своих убеждениях, будут включены Западом в санкционные списки, а это прямой путь к политическим репрессиям против них в Молдове.

Жителям Приднестровья, особенно обладающим российским гражданством, будут создавать самые неблагоприятные условия при пересечении границы через Кишинёвский аэропорт, вплоть до непропуска этих людей домой и депортации их из Молдовы.

Участятся провокации в отношении российских военнослужащих на КПП при участии журналистов молдавских провластных телеканалов и самозваных представителей «общественности».

В складывающейся ситуации у Москвы не так много возможностей оказать влияние на ситуацию в регионе и защитить своих соотечественников. Единственный вариант – регулярно поднимать вопрос о ситуации в Приднестровье на всех международных площадках и включать этот вопрос в тему переговоров.