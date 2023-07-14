Кнут и пряник: Запад будет оказывать давление на Приднестровье по сербскому образцу

Владимир Букарский.  
14.07.2023 13:18
  (Мск) , Кишинев
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Авторская колонка, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия


Одним из объектов особого внимания участников саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, стала Молдова.

Североатлантический альянс в своём коммюнике выразил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Молдовы в пределах её международно признанных границ». НАТО призвал Россию вывести войска из «Приднестровского региона Молдовы», подчеркнув, что они размещены там без согласия конституционной власти Кишинёва.

Одним из объектов особого внимания участников саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе, стала Молдова. Североатлантический...

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«Мы твёрдо поддерживаем право Молдовы самостоятельно определять своё будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне и полностью уважаем конституционный нейтралитет страны. НАТО наращивает политическую и практическую поддержку, направленную на укрепление устойчивости и поддержание политической независимости страны в условиях ухудшающейся обстановки в сфере безопасности», — говорится в коммюнике НАТО.

Заместитель генсека НАТО, румын Мирча Джоанэ заявил, что Альянс открыт для более тесного сотрудничества с Молдовой и «готов двигаться так быстро и так далеко, как предлагает республика».

Отметим, что в вильнюсском саммите НАТО принял участие министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Заинтересованность военной структуры коллективного Запада в Молдове лежит на поверхности. Контрнаступление ВСУ, на которое возлагались столь большие надежды, не приводит к ожидаемому результату. Вместе с тем администрации США в преддверии президентских выборов нужны ощутимые достижения на мировой арене.

Запад не может отказаться от главной взятой на себя цели – нанести Путину унизительное геополитическое поражение, дабы вызвать недовольство внутри России и погрузить страну в новую смуту. Молдова, оказавшаяся в глубоком тылу Запада, подходит для этого идеально.

Молдавское общество остаётся охваченным проевропейской иллюзией: согласно опросу общественного мнения, результаты которого были представлены 11 июля 2023 года Институтом европейской политики и реформ, порядка 60% граждан Молдовы выступают за вступление в Евросоюз.

Вместе с тем, молдавское общество настроено более миролюбиво, чем украинское: только 28% поддерживают вступление Молдовы в НАТО, в то время как 60% выступают против. 58% жителей страны против присоединения Молдовы к антироссийским санкциям Евросоюза. Особенно высок процент несогласных в Гагаузии и других регионах страны со значительным процентом этнических меньшинств.

Правящая в Молдове группировка во главе с Майей Санду ставит перед собой менее амбициозные задачи. Основная из них – удержаться у власти, что возможно исключительно при полной поддержке Запада.

Из этой задачи проистекает вторая – продемонстрировать свою нужность Западу в нынешней ситуации и при этом избежать ошибок киевского диктатора Зеленского, изрядно перегнувшего палку в своём общении с западными лидерами. Санду и её подчинённые будут делать то, что им будут говорить в Белом доме.

При этом и Санду, и её западные кураторы осознают риски и угрозы, которых они всеми силами пытаются избежать. Первый из них – разочарование в самом процессе евроинтеграции, когда цифра в 60% скакнёт вниз.

У них перед глазами сценарий Грузии, решившей притормозить свой геополитический авантюризм и сделать выбор в пользу более прагматичной модели поведения. Санду и Запад крайне боятся усиления ненависти по отношению к себе со стороны широких слоёв общества, что уже вылилось в массовые митинги, охватившие страну зимой – весной этого года, что приведёт к появлению молдавского аналога «Грузинской мечты».

Исходя из этого, можно спрогнозировать формы, которые примет обострение в отношении Приднестровья, Гагаузии и других недовольных регионов (то, что это обострение будет – нет никаких сомнений).

Требование НАТО о выводе российских военнослужащих из Приднестровья и заявленная недавно инициатива ОБСЕ о переформатировании миротворческого формата в «миссию гражданских наблюдателей» свидетельствует о том, что Запад отказывается признавать легитимность Соглашения 1992 года об урегулировании конфликта.

Провокации в отношении миротворцев будут, но они не будут носить вооружённый характер. Запад будет продвигаться по модели Сербии – ещё одной страны, население которой традиционно дружественно к России, но которая так же, как и Молдова, оказалась изолирована от России.

И не случайно в цитированном нами коммюнике НАТО говорится об «укреплении отношений между Альянсом и Сербией», что «пошло бы на пользу обеим сторонам». Вице-спикер Совета Федерации ФР Константин Косачёв назвал эту формулировку «в высшей степени лицемерной».

Это значит, что Запад будет активно привлекать на свою сторону молдавских оппозиционных политиков, в том числе не скрывающих своих симпатий к России. Примером может послужить недавний семинар в Брюсселе, организованный Международным республиканским институтом США, в котором приняли участие многие представители молдавского политического класса, включая башкана Гагаузии Ирину Влах, мэра Кишинёва Иона Чебана, представителей Партии социалистов (депутат Парламента Адриан Албу) и партии «Гражданский конгресс» (Юрий Мунтян).

Одна из таких встреч прошла в офисе НАТО. Вероятно, в числе участников следующих подобных мероприятий мы увидим и представителей Приднестровья.

Те оппозиционные молдавские политики, которые будут упорствовать в своих убеждениях, будут включены Западом в санкционные списки, а это прямой путь к политическим репрессиям против них в Молдове.

Жителям Приднестровья, особенно обладающим российским гражданством, будут создавать самые неблагоприятные условия при пересечении границы через Кишинёвский аэропорт, вплоть до непропуска этих людей домой и депортации их из Молдовы.

Участятся провокации в отношении российских военнослужащих на КПП при участии журналистов молдавских провластных телеканалов и самозваных представителей «общественности».

В складывающейся ситуации у Москвы не так много возможностей оказать влияние на ситуацию в регионе и защитить своих соотечественников. Единственный вариант – регулярно поднимать вопрос о ситуации в Приднестровье на всех международных площадках и включать этот вопрос в тему переговоров.

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