«Кнутом их»: миллионные штрафы для западных соцсетей нужно увеличить в разы – российский журналист

04.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Западные интернет платформы никогда не будут следовать каким-либо правилам регулирования их работы, особенно на территории своих соперников, а потому единственный способ влияния на них – принцип кнута, при этом оставляя «пряник» – для отечественных ресурсов.

Об этом на форуме в Санкт-Петербурге заявил журналист и телеведущий Роман Бабаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы считаем, что каким-то образом возможно создать в рамках международного права какие-то механизмы, которые бы регулировали работу социальных сетей или каких-то платформ, то это очень наивно, потому что они не заинтересованы в работе по каким либо правилам…

По максимуму, они, может быть, ещё согласятся на регулирование их работы на своей территории и на территории стран, которые они считают своими союзниками. А если дело касается стран, которые они не считают своими союзниками или не побоюсь этого слова, считают своими соперниками, противниками и врагами, они никогда не пойдут ни на какие правила, они не будут работать по этим правилам. Соответственно, имея эти исходные данные, нам с вами нужно понять, что мы можем сделать. А сделать мы можем очень многое. Нам нужны собственные площадки и социальные сети, часть из них у нас, кстати, есть», – рассказал журналист.

«Неоднократно было заявлено, что мы не откажемся ни от одной из их платформ до тех пор, пока у нас не появится чёткая альтернатива, и вот здесь – весь фронт работы, который необходимо выполнить, причём максимально быстро. Для того чтобы наши платформы были альтернативой для их платформ, нужно сделать их, как минимум, модными и удобными, чтобы любой зашёл – раз, что-то прокомментировал, раз – что-то отправил, раз – что-то выложил и ещё получил какую-то информацию», – объяснил Бабаян.

«Ничего человечество не придумало, кроме кнута и пряника. Кнут должен быть для тех платформ, пряник – для наших платформ и наших пользователей. Соответственно, здесь можно рассмотреть множество вариантов с какими-то преференциями, может быть не обкладывать налогом наших пользователей, которые будут размещать свои контенты и вести какие-то свои страницы на долгом промежутке времени, и наоборот кнут, если мы говорим про их платформы. Друзья, а кого мы хотим испугать этими копеечными штрафами? Мы хотим испугать эти глобальные соцсети штрафами в 15 млн. рублей, в 20, не побоюсь этого слова, в 30, 50 млн.? Это смешно. Штрафы должны быть увеличены в разы. Одни французы, насколько там оштрафовали? Два захода там было, и там речь шла о миллиардах, на секундочку. Мы, почему то боимся. Почему, не понимаю? Увеличьте эти штрафы и всё», – призвал телеведущий.