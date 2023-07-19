Кнутов предложил использовать против украинских дронов боевые лазеры

Вместо дорогих ракет поражать украинские дроны может «оружие на новых физических принципах».

Об этом на канале партии «СР За Правду» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже сотни операторов, которые могут управлять сотней дронов, летящих на ту же севастопольскую базу – это может создать определённое напряжение, определённые проблемы для систем ПВО. Поэтому ставка должна делаться сейчас на так называемое оружие на новых физических принципах – это боевые лазеры, которыми занимается весь мир, и которыми нам тоже нужно заниматься, независимо о того, что идёт СВО.

Второе – это электромагнитное оружие. Мы все видели антидроновые ружья, которые способны работать всего лишь по одному дрону, и это хорошо, они нужны, никто их запрещать не собирается, но дополнительно нужны более мощные устройства, которые способны генерировать электромагнитный импульс большой мощности, который излучается в определённом направлении и способен вывести из строя электронику роя дронов», – отметил он.