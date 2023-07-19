Кнутов предложил использовать против украинских дронов боевые лазеры

Владимир Гладков .  
19.07.2023 20:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вместо дорогих ракет поражать украинские дроны может «оружие на новых физических принципах».

Об этом на канале партии «СР За Правду» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо дорогих ракет поражать украинские дроны может «оружие на новых физических принципах». Об этом...

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«Даже сотни операторов, которые могут управлять сотней дронов, летящих на ту же севастопольскую базу – это может создать определённое напряжение, определённые проблемы для систем ПВО. Поэтому ставка должна делаться сейчас на так называемое оружие на новых физических принципах – это боевые лазеры, которыми занимается весь мир, и которыми нам тоже нужно заниматься, независимо о того, что идёт СВО.

Второе – это электромагнитное оружие. Мы все видели антидроновые ружья, которые способны работать всего лишь по одному дрону, и это хорошо, они нужны, никто их запрещать не собирается, но дополнительно нужны более мощные устройства, которые способны генерировать электромагнитный импульс большой мощности, который излучается в определённом направлении и способен вывести из строя электронику роя дронов», – отметил он.

«Таким образом, не используя ракеты, мы с помощью электромагнитных импульсов – вот это оружие, основанное на новых физических принципах, сможем отражать подобные налёты, сколько бы дронов там ни участвовало – 100, 200. В принципе, это гораздо дешевле применения зенитных ракет, а по эффективности превышает использование ракет», – предложил Кнутов.

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