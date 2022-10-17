Кнутов предложил национализировать предприятия олигархов, связанные с оборонным комплексом

Без изоляции от рычагов власти называющих себя «элитами» казнокрадов вести ход СВО будет крайне затруднительно.

Об этом в эфире канала «Красная Линия» заявил военный эксперт, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это – не элита, элита – это те, кто переживает за страну, те, кто переживает за народ, а эти люди переживают только за собственные деньги. Они готовы идти на всё, на любое предательство страны, миллионов людей простых, лишь бы вернуть собственный капитал и своё состояние, которое заморожено сейчас за рубежом. Поэтому без изоляции этой категории людей от рычагов власти, от рычагов давления, нам ничего не добиться.

Кроме того, в условиях кризиса у нас появляются замечательные условия, когда предприятия начинают разрушаться, банкротиться без государственной поддержки.

Господдержка может быть дана условно на контрольный пакет акций, она может быть дана в ряде случаев, когда сам олигарх отдаёт предприятие за 1 рубль. Таких случаев в истории было очень много. А государство говорило: нет, мы не возьмём, ты управляй, мы тебе сейчас кредиты льготные дадим и так далее», – отметил он.