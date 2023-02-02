Кнутов: Россию толкают на применение ядерного оружия, и мы можем это сделать

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Страны западного блока сознательно разжигают конфликт на Украине и поставляют Киеву всё более мощное вооружение для того, чтобы спровоцировать Россию на применение тактической ядерной бомбы.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация боевых действий и поставок оружия, которая сейчас просматривается, пугает. Тем, что нас, Россию, толкают к применению ядерного оружия. Нас ставят перед фактом, что мы должны это сделать. Если мы применяем его? Есть информация, что США беседовали с Индией, Китаем и рядом других стран, что, если мы применяем ядерное оружие, и это сопровождается потерями среди мирного населения, эти страны от нас отвернутся. И, в принципе, они дали определённое подтверждение, что такое может произойти, потому что тогда мы встаём на путь геноцида», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что при этом Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном, которые уже применялись НАТО против Югославии.

«И при этом применяются боеприпасы с обеднённым ураном. То есть, грязная ядерная бомба с таким расчётом, чтобы заставить нас применить ядерное оружие. С одной стороны, тактическое ядерное оружие могло бы отрезвить НАТО и киевский режим. С другой стороны, такие игры за нашей спиной с теми странами, которые нас поддерживают, а таких большинство в мире, это поменяет ситуацию. Отсюда такая эскалация, наглость и дерзость со стороны Запада», – добавил Кнутов.

Эксперт предложил выбрать несколько ключевых целей, которые обычными ракетами не уничтожить, и заранее анонсировать удар, призвав мирное население эвакуироваться из опасного района.

«Что делать? На границе Западной Украины и Польши имеется порядка девяти наиболее важных мест, связанных с логистикой. В том числе есть два туннеля. Вывести их из строя невозможно, они в горах, и даже если мы попадём туда «Калибром», за день-два всё восстановят, и будет функционировать. А в случае применения тактического ядерного оружия туннель выйдет из строя на долгое время, а, может, и навсегда. Это моя личная точка зрения, но Запад уже не один раз переходил красную черту, мы это не один раз терпели. Но, если эта красная черта будет пересечена, мы имеем право объявить эвакуацию мирного населения в таких-то районах, просто призвать людей в течение 72 часов покинуть определённый район. И после этого, демонстративно не причиняя вреда мирным гражданам, нанести удары по этим военным объектам», – резюмировал Кнутов.