«Ко-ко-ко! Жалко, что вы не президент Украины!»: Гордон и Лукашенко одинаково отвратительны

07.08.2020, Москва, Елена Острякова

Вчерашнее интервью Александра Лукашенко сомнительному украинскому журналисту Дмитрию Гордону выглядело как выполненный за деньги рекламный материал – гость из Киева улыбался Батьке и задавал лишь удобные вопросы.

Об этом в своем блоге написал либеральный блогер Илья Варламов. «Посмотрел довольно мерзкое предвыборное интервью Лукашенко у Гордона. Два с половиной часа Гордон задает исключительно удобные вопросы, чтобы показать, как Лукашенко оберегает Беларусь от врагов. Лебезит, поддакивает: Я слышал, что всех ваших оппозиционеров спонсирует Путин ко-ко-ко! Какой вы о***нный, Александр Григориич! Вас все любят! Жалко, что вы не президент Украины!» – комментирует Варламов.

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Во вчерашнем интервью Гордона с Лукашенко оба собеседника были одинаково отвратительны. Об этом на youtube-канале СоловьевLive заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Я не считаю, что Лукашенко использовал Гордона. Для меня они одного поля ягоды. Оба самовлюбленные, оба пытаются использовать собеседника. Оба невероятно отвратительны для меня, может, это субъективное чувство. Когда я смотрю на этих людей, мне кажется, что у них есть какая-то негативная харизма. Я понимаю, что они оба жестокие люди», – сказал Погребинский.

Особенно отвратителен эксперту белорусский президент.

«Он мыслит себя как вождь народа. Вот «он и есть Беларусь». Такое впечатление, что, если он потеряет должность, он потеряет жизнь, страна умрет. Но для меня он физиологически отвратителен как личность. Как человек, для которого ничего не стоит посадить 30 человек в тюрьму абсолютно без всяких на то оснований. Это понимают миллионы людей, которые живут у него в стране и в России. Он все понимает, но несет пургу на этих совещаниях. Это ужасное зрелище», – сказал Погребинский.

Он не считает, что Лукашенко единственный приемлемый для России лидер Белоруссии.

«Он уверен, что для Путина критически важно, чтобы Лукашенко остался в этой должности, невзирая ни на что. Хотя, мне кажется, ну пусть там будет что-то другое. Все равно Беларусь не сможет существовать более или менее пристойно, если она разорвет связи с РФ. Поэтому я не сильно удивлен, что Россия не послала своих наблюдателей туда на выборы. Путин сказал: мы не будем их легитимировать», – сказал Погребинский.