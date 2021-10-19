Ко мне в намордниках не ходят! Лукашенко устроил антипутинский спектакль

19.10.2021 20:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает категорически против обязательного масочного режима и принудительной вакцинации.

Об этом он заявил сегодня на совещании по противодействию эпидемии коронавируса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко устроил небольшое представление. Он поднял министра здравоохранения и стал допрашивать с деланной строгостью.

«У нас здесь присутствуют все здоровые люди? Вы их на карантин посадили перед встречей с президентом? ПЦР-тесты сделали? Нет? А как это так вы пришли к главе государства, он же один в Беларуси, и не проверили здесь присутствующих? Что это за отношение к тому, в чем вы меня постоянно убеждаете?», – «лютовал» белорусский президент.

Когда министр уже не знал, куда себя девать, Лукашенко его успокоил.

«Я не зря вам задал этот вопрос. Вы правильно сделали. У нас это не принято. Хотя во всем мире к президенту люди не заходят без карантина. А если вы к президенту свободно заходите, так зачем же вы издеваетесь над людьми. Ко мне ни один человек не приходил в наморднике, не спрашивали у него: вакцинирован или нет. А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну, почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима, щупаете везде, даже женщин не щадя. У нас нет закона, который дает вам право щупать людей и снимать намордники. Вы кому подыгрываете? Если лечите, то лечите как следует. Уже штрафовать начали и силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Не допускайте этого. Я не могу запрещать вакцинировать людей, но и напрягать вы людей не будете», – паясничал Лукашенко.

«Александр Лукашенко, кажется, только что отменил штрафы за ношение масок. Это есть плюсы диктатуры: ррррраз – и неверное решение перестаёт действовать», – обрадовался в своем телеграм-канале тележурналист Игорь Тур.

Российский политолог Андрей Судальцев считает, что Лукашенко устроил этот спектакль, чтобы подчеркнуть свое отличие от российского президента, который соблюдает все меры предосторожности.

«Лукашенко отмечает, что он не пример «другим», не закрывается от людей, принимает посетителей без намордника. Иными словами, кто-то в «бункере», а кто-то с «народом». Понятно, что Лукашенко очень раздражен тем, что саммит СНГ от 15 октября в Минске был проведен в онлайн режиме. Не удалось поклянчить денег», – написал Суздальцев.