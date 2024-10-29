Коалиции будущей Третьей мировой уже сформированы

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Процессы, происходящие в мире, говорят о том, что сейчас вырисовывается конфигурация грядущего противостояния Глобального Юга и Запада.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас приоритетной задачей является подготовка к возможной Третьей мировой войне. То, что сегодня говорилось о том, что с Кореей у нас договор, это фактически, учитывая наши отношения с Китаем, мы уже должны говорить, что сформировалась де-факто континентальная коалиция Третьей мировой. А тот факт, что на саммите министров обороны НАТО на равных правах с министрами обороны стран НАТО будут присутствовать министры обороны Южной Кореи, Японии и Австралии, говорит о том, что сформировалась в своей основе и противостоящая ей океаническая коалиция. Фактически мы сегодня уже можем говорить, что все основные фронты будущей Третьей мировой войны, если она разразится, уже очевидны и понятны», – заявил Сивков.