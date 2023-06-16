Коалиция F-16 будет развиваться по принципу «танковой» – минобороны Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

До Вильнюсского саммита объявления о передаче Киеву самолётов F-16 можно не ждать.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Главное, что до июля должна быть подготовлена и утверждена программа этой подготовки (пилотов и другого персонала для F-16 – ред.) и будет понятно состояние создания тренингового центра под нас в одной из стран. Я догадываюсь – в какой, но пока не раскрываю, потому что они попросили, они хотят потом об этом публично объявить, и это будет сделано точно до Вильнюсского саммита. Тренинговый центр именно для Украины, там будет всё – и симуляторы, и оборудование, и так далее. Параллельно будут проходить курсы английского языка для наших пилотов и инженеров», – сказал министр.

Он объяснил, что инженеров и техников обучить будет сложнее, чем пилотов, поскольку очень сложная система требует постоянной коммуникации.

«Это серьёзный проект, мы будем понимать программу, соответственно, будем знать сроки, а другие страны, понимая это, будут готовы объявить непосредственно о самолётах, которые мы постепенно потом будем получать от стран-партнёров, которые войдут в эту коалицию», – добавил министр.

Также он сказал, что до Вильнюсского саммита не стоит ожидать конкретных заявлений о поставках самолётов.

«До саммита будет объявление о факте старта в конкретном месте обучения, и кто участники. Сегодня Нидерланды, Дания при поддержке США. А далее страны будут смотреть на свои возможности и постепенно, кто готов, будет передавать и принимать участие уже в создании [коалиции], как с танками было. Было лидерство Польши и Германии по «Леопардам», и это лидерство подтянуло уже «леопардовую коалицию», – объяснил Резников.