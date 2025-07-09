«Коалиция решительных» будет спасать Зеленского – Макрон
Франция и Великобритания не откажутся от помощи Украине. Об этом во время визита в Лондон заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, глубоко приверженные многосторонности, Великобритания и Франция должны еще раз показать миру, что наш союз может изменить ситуацию. Очевидно, что мы должны работать вместе, чтобы защитить многосторонность и международный порядок. И в первую очередь, чтобы поддержать Украину, которая подверглась незаконному нападению, объединив поддержку европейцев и координируя действия с американцами, чтобы создать необходимые условия для прочного и стабильного мира.
С самого первого дня, и даже до первого дня вы были одним из ближайших союзников Украины. Обучали армию, были здесь в первый день, чтобы защитить президента Зеленского и его правительства, и позволили их силам сопротивляться, как вы это делали десятилетия назад с моей страной. И вместе мы очень много работали в последние несколько лет, чтобы поддержать украинский народ, просто помогая ему сопротивляться.
Каждый раз, когда Россия Владимира Путина продвигается в Украине, угроза становится ближе для всех нас. Мы никогда не примем теорию, что сила — это право. Вот почему вместе с вами, господин премьер-министр, решили создать в феврале прошлого года коалицию желающих, о которой вы говорили, и эта коалиция стала сигналом, что европейцы никогда не оставят Украину», – заявил Макрон.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: