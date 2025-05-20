Коалиция решительных импотентна без США, им нечего вводить – полковник СБУ

Переговоры вокруг украинского конфликта идут по утвержденному заранее плану, который есть у США и России.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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