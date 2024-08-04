Коалиция Шольца побила рекорд по антирейтингам – немецкие социологи

Сергей Рыжов.  
04.08.2024 10:32
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Общество, Политика, Социология


В Германии рейтинг коалиционного правительства упал до минимума с момента его прихода к власти.

Согласно новому опросу социологического института INSA правящая коалиция — СДПГ, «Зелёные» и СвДП — набирает всего 30% голосов.

В Германии рейтинг коалиционного правительства упал до минимума с момента его прихода к власти....

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Это самый низкий показатель с момента прихода этих партий к власти в 2021 году. Тогда «светофорное» правительство было избрано с большинством в 52% голосов.

Плачевнее всего ситуация выглядит для «Зелёных» (министры Бербок и Хабек). В последнем опросе они потеряли один процентный пункт, опустившись до 10% — это их худший результат с 2018 года. СДПГ Шольца при этом остаётся на отметке в 15%, а СвДП — в 5%.

Оппозиционный правый блок ХДС/ХСС, который набирает сейчас 31% голосов, оказывается сильнее всей правящей коалиции вместе взятой.

Правопопулистская  «Альтернатива для Германии» уперлась в рейтинговый потолок 18% поддержки, а левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» по сравнению с предыдущей неделей потерял один процентный пункт — теперь он набирает 9%. «Левая» партия с 3% голосов в настоящее время даже не проходит в Бундестаг.

Самый главный вывод социологов состоит в том, что в случае новых выборов или правительственного кризиса, сегодня блок ХДС/ХСС никак не обойти при формировании правительства.

На этом фоне становится понятным, почему Шольц так ухватился за идею обмена заключенными с Россией. Для него лично это дополнительные пиар-очки на фоне рейтинговой катастрофы. За отсутствием внутреннего позитива хоть какой-то позитив на внешнем фронте.

Правда, побочным эффектом от такой репутационной  реанимации стало оживление в немецком политикуме настроений, носители которых уверены в том, что с Россией можно иметь дело и о чем-то договариваться. А это, в свою очередь, бьет бумерангом по выстроенной линии антироссийских инициатив «светофорного» кабинета.

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