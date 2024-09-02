Коалиция Шольца с треском провалилась в Тюрингии и Саксонии: что это значит и к чему приведет?

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Коалиция канцлера Олафа Шольца терпит сокрушительное поражение на региональных выборах в двух важных землях ФРГ – Саксонии и Тюрингии. Все это происходит на фоне роста популярности популистов справа и слева, пишет агентство Bloomberg.

Согласно экзитполам немецкого государственного вещателя ARD, ультраправая «Альтернатива для Германии» имеет 30,5% голосов в Тюрингии. Если данные будут подтверждены протоколами избиркома, это будет первая победа ультраправых сил на земельных выборах в Германии со времен Второй мировой войны.

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В Саксонии добились успеха крайне левые популисты во главе с Сарой Вагенкнехт ( 15,8% ). В Тюрингии партия Вагенкнехт, по данным тех же экзитполов, имеет 12% .

В то же время, социал-демократы, зеленые и свободные демократы из коалиции канцлера Шольца все вместе набрали менее 15% в каждой из двух земель, а зеленые вообще не смогли пройти в парламент Тюрингии.

Относительно неплохие результаты продемонстрировал оппозиционный консервативный ХДС, который, по прогнозам, победит в Саксонии и займет второе место в Тюрингии.



«После многомесячных споров по приоритетам расходов, поддержка трех правящих партий на общенациональном уровне упала до рекордно низкого уровня», – говорится в материале.

«Результаты выборов наносят еще один болезненный удар Шольцу и его крайне непопулярному правительству и подчеркивают риск, с которым он сталкивается накануне следующих общенациональных выборов, которые состоятся чуть больше года. Поражение коалиции в Саксонии и Тюрингии может привести к новым призывам к досрочным всеобщим выборам и разжечь дискуссию о том, является ли Шольц именно тем человеком, который поведет социал-демократов в парламент в сентябре следующего года», – пишет Bloomberg.

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт заявил, что результаты региональных выборов являются сигналом SOS для федерального правительства в Берлине.

«Мы должны больше и гораздо лучше объяснять и доносить нашу политику, это касается не только Саксонии и Тюрингии, но и Германии в целом» , – сказал политик.

Немецкий Spiegel также вынес на свою первую полосу сообщение о провале коалиции Шольца на выборах. Правда, интерпретационная рамка этого ихжания весьма своеобразна. Акцент сделан на том, что «Противники помощи Украине и сторонники дружбы с Россией выиграют на выборах в региональный парламент Тюрингии». Как говорится, у кого что болит. Это притом, что вопросы Украины и России были хоть и важной частью предвыборной повестки, однако избирателей куда больше интересовали позиции и реальные дела партий на внутреннем контуре.

По результатам почти полного подсчета голосов, правопопулистская «Альтерантива для Германии» в Тюрингии набирает 32,8% голосов. Spiegel обратил внимание на тот факт, что региональный лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хекке приехал на избирательный участок на российской «Ниве», что бы это ни означало.

Левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт получает в Тюрингии 15,8% . При этом, формировать коалицию с АдГ Вагенкнехт отказалась по причине кардинальных идеологических расхождений.

Ни зеленые, но свободные демократы из правящей коалиции Германии в парламент Тюрингии не прошли. А в столице Саксонии Дрездене противники АдГ вышли на уличные протесты.

Основная проблема итогов нынешних выборов, а также, забегая вперед, прогнозируемого провала Шольца и Ко на федеральных выборах, если нынешняя тенденция сохранится – вовсе не в росте процентов ультраправых и ультралевых

Конституционная конструкция ФРГ и роль спецслужб и судов в ней таковы, что никакие радикалы не в состоянии развернуть государственный корабль ФРГ на другой курс легальным путем. Проблема в ином – рост популярности радикалов слева и справа не конвертируется в их способность создать устойчивую власть.

До планки, позволяющей создать правительство самим, без партнеров, они просто не дотягивают, а потенциальных союзников для формирования вокруг себя коалиций у них нет именно по причине отпугивающей радикальности избирательных программ.

Создать же коалицию друг с другом АдГ и Вагенкнехт, как когда-то СДПГ и ХДС, тоже не могут. Тут уже причина – заявленная «искренность» этих партий, в отличие от «беспринципных политиканов» из «старых» партий. Последние тоже не рвутся сотрудничать с радикалами.

В итоге дальнейшее сохранение такой тенденции грозит не появлением в Берлине популистского режима, а скорее углублением политического кризиса и хаоса.

Пока что главными бенефициарами такой ситуации остаются вовсе не радикалы, в сторону которых с надеждой смотрят в Москве, и с опаской в Киеве, а умеренные оппозиционеры из ХДС, спокойно увеличивающие уровень своей поддержки от выборов к выборам. И вот с ними-то – христианскими демократами – коалиция кого-то из нынешних союзников Шольца, вполне возможна.