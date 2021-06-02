Коалиция, выдвигавшая премьера Черногории, призвала к его отзыву за предательство

02.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Коалиция «За будущее Черногории», объединившая сербские и патриотические партии страны, выступила с обращением к союзникам по парламентскому большинству.

Авторы обращения призвали демократов из лево-центристского блока «Мир – наша нация» и прозападных либералов из блока «С черного на белое» (партия URA) отозвать премьер-министра Здравко Кривокапича.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», коалиция «За будущее Черногории», летом прошлого года объединившая сербский Демократический фронт, Социалистическую народную партию, «Единую Черногорию», Рабочую партию и сербскую «Правильную Черногорию» призвала партнеров по парламентскому большинству «подписать четкое и точное коалиционное соглашение всех партий» по поводу премьер-министра Здравко Кривокапича.

По их мнению глава правительства «попрал все, что обещал и постоянно идет на компромиссы». Главы партий, входящих в эту коалицию, считают, что ее основные принципы были нарушены отказом Кривокапича от подписания базового соглашения с Сербской православной церковью.

«При этом премьер-министр предал наше терпение и потерял нашу поддержку, поскольку его обещание подписать соглашение не было выполнено без промедления, – говорится в обращении лидеров коалиции «За будущее Черногории». – Задачи Коалиции «За будущее Черногории» выше политических и любых интересов. Мы обязаны уважать граждан, не подводить их, следовать им и быть исполнителями их политически ожиданий. Мы глубоко разочарованы последними политическими и политическими манипуляциями премьер-министра Здравко Кривокапича, которые, нанесли большой ущерб тем, кто его избрал и кто ему доверял».

Коалиция «За будущее Черногории» отмечает, что они поставили Кривокапича на первое место в своем списке и поддержали избранное им правительство, веря и надеясь на то, что он является человеком, «который может ошибаться, как и все, но который не станет обманывать, лгать и отказываться от своих обязательств».

«Мы считали, что он не будет работать эгоистично для себя и на тех, кто потерпел поражение на выборах (Демократическую партию социалистов диктатора Мило Джукановича – ред.). Премьер-министр нарушил свое обещание и дал слово гражданам, Церкви и благословенному митрополиту Амфилохию и Патриарху Иринею. Неподписание Основного соглашения, ненадлежащее и безответственное отношение к верующим и Сербской православной церкви – это самый большой политический удар по нашей коалиции со стороны премьер-министра», – говорится в обращении.