Коалицию «Пэтриот» для Украины возглавят Нидерланды. США будут строго следить и поощрять

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нидерланды взяли на себя руководство коалицией стран, желающих собрать ЗРК «Пэтриот» для передачи Киеву.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания группы стран «Рамштайн-23» заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом он добавил, что Вашингтон не планирует снимать ЗРК «Пэтриот» c ПВО Польши для их передачи Украине:

«Не предполагается никаких изменений в покрытии Польши нашими системами Пэтриот».

Кроме того, со своей стороны министр также предпочёл пока не анонсировать дополнительные поставки данных батарей из Америки.

«Месяц за месяцем вы слышали, как я подчёркивал важность предоставления Украине дополнительных средств ПВО. Вы знаете, что мы уже предоставили им «Пэтриот». Но не только это. Мы с Байденом, Салливаном и Блинкеном потратили много времени, поощряя других предоставлять дополнительные возможности, и это касается не только «Пэтриот», это целый ряд возможностей, в которых нуждается Украина. И им нужны перехватчики в дополнение к платформам. На сегодняшний день у меня нет никаких анонсов по батареям «Пэтриот». Могу сказать то, что я продолжаю работать над этим, и я рад, что у меня есть всё необходимое для этого. Нахожусь в постоянном контакте с моим украинским коллегой», – сказал Остин.