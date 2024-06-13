Коалицию «Пэтриот» для Украины возглавят Нидерланды. США будут строго следить и поощрять

Константин Серпилин.  
13.06.2024 18:24
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нидерланды, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Нидерланды взяли на себя руководство коалицией стран, желающих собрать ЗРК «Пэтриот» для передачи Киеву.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания группы стран «Рамштайн-23» заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нидерланды взяли на себя руководство коалицией стран, желающих собрать ЗРК «Пэтриот» для передачи Киеву....

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При этом он добавил, что Вашингтон не планирует снимать ЗРК «Пэтриот» c ПВО Польши для их передачи Украине:

«Не предполагается никаких изменений в покрытии Польши нашими системами Пэтриот».

Кроме того, со своей стороны министр также предпочёл пока не анонсировать дополнительные поставки данных батарей из Америки.

«Месяц за месяцем вы слышали, как я подчёркивал важность предоставления Украине дополнительных средств ПВО. Вы знаете, что мы уже предоставили им «Пэтриот». Но не только это. Мы с Байденом, Салливаном и Блинкеном потратили много времени, поощряя других предоставлять дополнительные возможности, и это касается не только «Пэтриот», это целый ряд возможностей, в которых нуждается Украина. И им нужны перехватчики в дополнение к платформам. На сегодняшний день у меня нет никаких анонсов по батареям «Пэтриот».

Могу сказать то, что я продолжаю работать над этим, и я рад, что у меня есть всё необходимое для этого. Нахожусь в постоянном контакте с моим украинским коллегой», – сказал Остин.

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