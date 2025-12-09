Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия едва держится на фронте, но тешит себя иллюзиями грядущей победы.

Такой вывод следует из заявления в эфире канала «Апостроф ТВ» Петра Кузика, комбата батальона «Свобода», сформированного из одноименной неонацистской партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая, сославшись на западную прессу, сказала, что у РФ якобы есть ресурс воевать еще полтора года, и поинтересовалась, сможет ли Украина продержаться на день больше.

«У нас варианта нет. Мое мнение, что русские блефуют и, возможно, специально делают такие вбросы, используя уважаемые прессу – такую, ​​как «Бильдт» и прочие», – рассуждал нацист.

Он считает, что у России большая армия и ресурсы, но им якобы сложно поддерживать свой наступательный темп.