Кобмат-нацист поделился рецептом «перемоги»: Надо всего-то продержаться на день дольше, чем Россия

Игорь Шкапа.  
09.12.2025 16:27
  (Мск) , Киев
Украинская армия едва держится на фронте, но тешит себя иллюзиями грядущей победы.

Такой вывод следует из заявления в эфире канала «Апостроф ТВ» Петра Кузика, комбата батальона «Свобода», сформированного из одноименной неонацистской партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая, сославшись на западную прессу, сказала, что у РФ якобы есть ресурс воевать еще полтора года, и поинтересовалась, сможет ли Украина продержаться на день больше.

«У нас варианта нет. Мое мнение, что русские блефуют и, возможно, специально делают такие вбросы, используя уважаемые прессу – такую, ​​как «Бильдт» и прочие», – рассуждал нацист.

Он считает, что у России большая армия и ресурсы, но им якобы сложно поддерживать свой наступательный темп.

«Я не хочу быть в какой-то степени таким убаюкивающим, что все классно. Нет, проблем куча, и мы едва держимся. Но это война, которая несправедлива, которую объявили на уничтожение украинского народа, она же не от нас зависит. И у нас нет другого выбора, как продержаться на день дольше, пока не самоуничтожится наш враг», – трепался Кузик.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Все новости за сегодня



