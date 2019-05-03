Коболев хочет закупать газ в США

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Председатель правления Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что Украина будет получать американский газ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в интервью изданию “Голос Америки”.

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“Мы ведем переговоры по этому поводу, – сказал Коболев в ответ на вопрос о возможности получения газа из США, – и я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа”.

Ранее Еврокомиссия планировала провести следующие трехсторонние газовые переговоры после выборов в Украине.