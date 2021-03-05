Коболев красочно расписал проблемы «Северного потока-2» и добавил, что Украина «не пропадёт»

05.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вероятность того, что «Северный поток-2» удастся остановить, велика, но если этот газопровод заработает, Украина останется без транзита российского газа.

Об этом в эфире канала «Радио НВ» заявил глава правления НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шанс есть, я считаю, что он большой. Я считаю, что санкции, которые были введены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компании, одна за другой, выходят из этого проекта. Страховые компании, большие нефтегазовые компании прекращают дальнейшее финансирование. То есть, «Северный поток-2» уже стал настолько токсичным, что, мне кажется, для частных участников он больше негатив, чем позитив. При этом я понимаю, что есть принципиальная политика немецкого правительства, которое хочет любой ценой этот проект остановить», – сказал Андрей Коболев.

Правительство Германии хочет при этом достичь договоренности с США, но чем это закончится сказать сложно.

«Такой процесс сейчас действительно происходит. Будет ли он успешным – скоро увидим. Но я думаю, что тут критически важно нам украинцам понять, что очень много чего зависит от нас. Важно, чтобы мы не уменьшали темп и продолжали двигаться путем реформ газового рынка. Это – один из главных аргументов, которые мы используем в переговорах с Западом о необходимости остановить «Северный поток-2» – россияне говорят, что Украина – неадекватная страна, там происходят странные вещи, поэтому надо переместить транзит газа из Украины в другое место.

Вот эти странные вещи не должны происходить. Если мы завершим реформу газового рынка – это лучший козырь у украинской переговорной команды в войне с «Северным потоком-2», – рассуждает Коболев.

Если «Северный поток-2» будет достроен, то с 2024 года транзит через ГТС Украины остановится.

«Если «Северный поток-2» достроят, то после 2024 года российский газ через украинскую ГТС поступать не будет. Это надо четко понимать. Она не будет пустой. У нас есть газ своей добычи. Но такого объема уже не будет», – заключил он.