Коболев вывозит деньги из страны КамАЗами – Ляшко

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

В то время, как народ Украины вынужден всячески исхитряться для оплаты тарифов, значительно превышающих доходы, глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев КамАЗами вывозит из страны деньги.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава государственной компании «Нафтогаз» Коболев зарегистрировал доход за прошлый год почти 400 миллионов гривен. Это по два миллиона гривен в день капало на его офшорные счета. Это вы считаете нормальным в стране, где пять миллионов пенсионеров получают полторы тысячи гривен пенсии? Вы недавно добавили людям к пенсии по две гривны, а Коболеву капает на счёт два миллиона в день.

С чьего кармана идут эти деньги? Из карманов людей, которые платят космические тарифы больше, чем ихние доходы. Субсидии у людей забираете, чтобы сэкономить деньги бюджета. Люди должны выписывать из дома родных детей, чтобы выплакать эту субсидию. Если долг за коммуналку 200 гривен, то субсидию забирают, а Коболеву – миллионы.

Посчитали, премии, которые они себе выплатили – полтора миллиарда гривен – это КамАЗ с прицепом. Когда этот КамАЗ денег вернёте назад на Украину, чтобы закрыть долги граждан за коммуналку», – возмутился Ляшко.

В свою очередь, депутат от «Радикальной партии» Олег Куприенко объяснил, что ответственность за происходящее в НАК «Нафтогаз» несёт именно Кабинет министров Украины.

«Нафтогаз Украины» – это предприятие, созданное Кабинетом министров. Он хозяин, основатель, собственник и распорядитель. И рассказывать, что какой-то наблюдательный совет что-то не то сделал можно, но не людям, которые понимают, что такое основатель и хозяин предприятия.

Вопрос – когда Коболев вернёт народу Украины КамАЗ с прицепом денег, который он незаконно получил в качестве премии?», – спросил радикал.

Однако вице-премьер-министр Павел Розенко не стал отвечать на вопрос и переадресовал вопрос главе «Нафтогаза», который в зале отсутствовал.

«В связи с тем, что здесь не присутствует глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, я не буду брать на себя смелость отвечать на этот вопрос – «вернёт или не вернёт, когда вернёт». Я думаю, что лучше сделать соответствующие депутатские обращения непосредственно на руководителя НАК «Нафтогаз», и задать ему соответствующий вопрос», – ушёл от ответа Розенко.