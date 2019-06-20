Коболеву грозит возврат премии за победу над «Газпромом»

20.06.2019, Киев, Игорь Петров

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев саботирует проведение переговоров с «Газпромом» по продлению контракта на транзит газа через ГТС Украины, поскольку в случае их проведения ему придется возвращать премию, которую он себе выписал за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Коболев, по его собственным словам, перевел несколько миллионов долларов премии своей маме за границу.

«Российская сторона рассматривает как предмет урегулирования отношений с Киевом мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» как раз по этим 2,4 миллиарда долларов штрафных санкций, выписанных Стокгольмским арбитражем. Очевидно, если «Северный поток-2» не будет закончен к январю 2020 года, то транзитный договор может быть продлен. Как говорит российский министр энергетики, в нынешнем виде он может быть продлен на короткий срок, возможно, на год.

Проблему эту не решают, ее откладывают. Позиция «Нафтогаза» в данном случае известна. С точки зрения Коболева, если будет мировое соглашение «Газпромом», то это означает, что ему придется перевести обратно и выплатить 8 миллионов долларов, которые он выписал себе в качестве премии, поскольку эти 8 миллионов долларов – с неполученных доходов», – сказал Рудяков.