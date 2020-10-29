Кобра и Маугли. На следующий год России готовят белорусский сценарий – политтехнолог

29.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко устоял, несмотря на протесты, но теперь такой сценарий будет обкатываться в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил политтехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота» Владимир Перевозчиков.

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«Если возьмем мультик «Маугли», то у нас Тихановская – это молодой Маугли, а Лукашенко – это та кобра, которая охраняет золото. И почему-то считают, что у кобры больше нет зубов. Оказалось, что есть. И оказалось, что Маугли – еще не тот Маугли. Мы видим, что и политическую волю Лукашенко проявляет, и силовые приемы. Власть и должна это делать. Иначе как? Выходит боксер против каратиста и говорит: «Давай ты ногами не будешь драться, давай только руками»? Также и протест говорит: давайте вы силу не будете применять, а по нашим правилами поиграйте. Не выйдет», – сказал Перевозчиков.

Он высказывает предположение, что власть в Белоруссии выстоит, пойдет при этом на какие-то косметические перемены, но не кардинальные, а также согласился, что белорусские события – «потенциально это калька на то, что в России может позже произойти».

«У нас ведь своего Маугли тоже создают. У нас Навального за границей тоже приглашают разные лидеры, он ходит, ему жмут руки. То же самое и с Тихановской, которой тоже жмут руки, дают награды. Я сейчас даже не говорю про президентские выборы, я говорю про ближайшие выборы в Госдуму. Они уже в 2021 году. Ведь важен не сам день выборов, а что происходит сразу после него.

Параллели очевидны. И технологии очевидны. Они повторяются. От страны к стране нарабатываются, потом применяются. И в ближайшем будущем будут применяться в России», – убежден политтехнолог.