Коц: Армия и общество должны объединиться в организации ПВО по всей РФ

После вражеского удара по Татарстану стало очевидно, что необходим комбинированный системный подход армии и общества в организации противовоздушной обороны РФ.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важен системный подход, а не по принципу – я себе купил, я в домике, а всё остальное, гори оно огнём. Потому что эти налёты будут усиливаться, чем хуже будут дела на фронте у Украины, тем больше будет этих налётов, будут массовые налёты, и надо вместе что-то думать.

Во-первых, бизнес может вкладываться в системы раннего обнаружения низколетящих целей. Сегодня есть приложение «Радар» «Народного фронта», с помощью которого можно передать информацию дежурным средствам ПВО. Надо развивать эти системы, либо чтобы они были интегрированы в военную структуру, либо максимально с ней сближены.

Бизнес может вкладываться в разработку систем РЭБ, которые уже на фронте доказали свою состоятельность. В-третьих, есть технология «геодезических куполов» – стальные стержни, из которых составляют треугольники, это физическая защита объекта, купол железный создаётся, который может остановить дрон. В-четвёртых, можно создать подразделения теробороны по всей стране, обучить и поставить их на пикапы с крупнокалиберными пулемётами и отлавливать их, как это делают украинцы», – отметил он.

