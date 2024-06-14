Коц: Авиабомбы и ракеты ВСУ по гражданской инфраструктуре летят с отмашки Запада

Максим Столяров.  
14.06.2024 22:32
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Обстрелы Белгорода и других российских территорий были и ранее, но после официального разрешения бить западными авиабомбами и ракетами, Киев, не задумываясь, взял под козырёк и усилил огонь.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстрелы Белгорода и других российских территорий были и ранее, но после официального разрешения бить...

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«Белгородчина в печальном смысле продолжает знакомиться с новыми типами вооружений, на этот раз западными. Если раньше не часто били по Белгороду и области «Хаймарсами», то за последнюю неделю несколько десятков реактивных снарядов от РСЗО американского производства летело на город, подавляющее большинство было сбито, хотя, это не первое применение западных типов средств поражения», – сказал Коц.

Он отметил в целом увеличение тенденции ударов западным оружием.

«Пришло новое вооружение, если говорим о Луганске, то это, скорее всего, крылатые ракеты, запущенные с самолётов, когда обрушился подъезд, как в Белгороде, 6 погибших. И удар по магазину в Херсонской области, там видно, что это лавка, там какие-то холодильники, разбросанные по месиву бутылки с квасом, молоком. Причём там таких магазинов немного, и там постоянно много людей, 22 погибших. Сначала планирующая авиабомба прилетела, затем приехали спасатели, их «Хаймарсами» накрыли.

В чём был смысл этого обстрела, я не понимаю, но мы видим, что по мере того, как противник получает разрешение на применение тех или иных средств поражения, он тут же не задумываясь начинает их применять. И по Белгороду – кстати, обрушение подъезда в мае, мне кажется, что всё-таки это была планирующая бомба, очень характерные разрушения. И по Луганску, глубоко тыловой город, который забыл, что такое война, и Херсонщина. Как только появляется возможность, они её используют», – рассказал военкор.

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