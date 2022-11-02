Коц: Эвакуация гражданских развязывает военным руки на Херсонском направлении

02.11.2022  10:48 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 564
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Херсон


Далеко не все мирные граждане соглашаются эвакуироваться из Херсона, что осложняет работу российской армии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военкор Александр Коц.

Далеко не все мирные граждане соглашаются эвакуироваться из Херсона, что осложняет работу российской армии....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По его словам, обстановка на Херсонском направлении по-прежнему остается очень тяжелой.

«Объявленная эвакуация в 15-километровой зоне к востоку от Днепра – это, с одной стороны, попытка уберечь мирное население от самого печального сценария. А с другой, – развязать руки военным, которые смогли бы делать свою работу в полную силу», – пишет в Коц в репортаже, опубликованном «Комсомольской правдой».

Таким образом, считает автор, военным дается пространство для маневров без опасения за жизни гражданских.

«Впрочем, как показывает опыт эвакуации из Херсона, уезжать с насиженных мест хотят не все. В городе по-прежнему остаются люди, не готовые покинуть зону боевых действий. Хотя об этом здравый смысл уже не говорит, а кричит», – предупреждает Коц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть