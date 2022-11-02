Коц: Эвакуация гражданских развязывает военным руки на Херсонском направлении

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Далеко не все мирные граждане соглашаются эвакуироваться из Херсона, что осложняет работу российской армии.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военкор Александр Коц.

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По его словам, обстановка на Херсонском направлении по-прежнему остается очень тяжелой.

«Объявленная эвакуация в 15-километровой зоне к востоку от Днепра – это, с одной стороны, попытка уберечь мирное население от самого печального сценария. А с другой, – развязать руки военным, которые смогли бы делать свою работу в полную силу», – пишет в Коц в репортаже, опубликованном «Комсомольской правдой».

Таким образом, считает автор, военным дается пространство для маневров без опасения за жизни гражданских.

«Впрочем, как показывает опыт эвакуации из Херсона, уезжать с насиженных мест хотят не все. В городе по-прежнему остаются люди, не готовые покинуть зону боевых действий. Хотя об этом здравый смысл уже не говорит, а кричит», – предупреждает Коц.