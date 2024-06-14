Коц: F-16 на Украину будут поставлять не для воздушных дуэлей
Украина ведёт комплексную подготовку к поставкам F-16, пытаясь выбить российскую ПВО.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Видно, что противник к поставкам F-16 подходит комплексно, потому что мы видим активизацию работы по нашим системам ПВО. При имеющихся возможностях даже в нашем приграничье F-16 близко подлететь не сможет, а здесь идёт прям системная работа по нашим ПВО с переменным успехом, к сожалению. Помимо F-16 украинцам ещё Швеция передаёт два самолёта радиолокационного обнаружения, они будут смотреть, есть ли наши истребители и ловить эти окна, чтобы без большого риска F-16 могли наносить удары.
F-16 – это носитель тех самых дальнобойных средств поражения, которые сейчас колхозят на Су-24 и Су-25. Это и повышение дальности, и повышение прицельности. Потому что это штатные средства, которые, с одной стороны, будут бить по нашей внутренней инфраструктуре – это и энергетика, и НПЗ, с другой стороны – это попытка лишить нас господства в воздухе, а значит, будут бить по аэродромам», – сказал Коц.
Он добавил, что не разделяет позицию скептиков, которые говорят – «подумаешь, F-16, в воздушных дуэлях всё равно нашим лётчикам нет равных».
«Это правда, такого боевого опыта, как у наших лётчиков, нет ни у кого. Одно дело – научить летать на F-16, другое – воевать, и в воздушной дуэли преимущество будет на нашей стороне. Но F-16 поставляют на Украину не для того, чтобы они сходились в дуэлях с российскими истребителями, а для того, чтобы они применяли дальнобойные высокоточные ракеты по нашим чувствительным узлам. На этот счёт никакого скептицизма у меня нет, лучше без F-16, чем с ними. Вряд ли они смогут перевернуть ход войны, но то, что определённые проблемы нам эти самолёты создадут, это безусловно», – заключил военкор.
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