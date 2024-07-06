Коц: Главный удар летней наступательной кампании ещё впереди

Успешно развивающаяся российская «летняя кампания активной обороны» на Донбассе может обернуться тем, что главный удар ВС РФ будет нанесён с самого неожиданного направления.

Об этом в эфире радио КП заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Торецке у нас вообще за последнюю неделю очень неплохое продвижение получилось, в том числе, благодаря хитрости и смекалке, наверняка многие слышали про операцию, как в Авдеевке (когда штурмовые подразделения прорвались, используя подземный туннель – ред.) …Сейчас мы смотрим, что и с юга Торецк чуть-чуть поджимают, и с севера формируются клещи. А Торецк – это уже какая-то подготовка по наступлению на Константиновку, а это уже начало главной линии к северу от Донецка – Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Я по этим городам ездил в 2014 году, там полностью наше население было, все к нам очень комплиментарно настроены, поэтому тут у нас серьёзные успехи. У нас идёт продвижение к западу и северо-западу от Авдеевки. После её взятия я прогнозировал, что противник не сможет закрепиться на линии Очеретино-Нейталово-Карловка, и мы видим, что бои уже подходят к Карловке, мы уже по обе стороны Карловского водохранилища рубимся. Мы видим, что на Покровском направлении продвижение идёт, Селидово. Всё двигается не так быстро, как бы хотелось, но очень планомерно, и противник пока не может купировать это наступление», – рассказал Коц.

Он предположил, что, возможно, основной удар ещё впереди.

«Может, у нас не получается с Осколом, Купянском, Лиманом, но, может быть ещё не сказано последнее слово в этой «летней кампании активной обороны». Может, у нас ещё и главного удара-то не состоялось, и будет он где-то под Северском или Купянском. Я не знаю, использовали ли мы все свои резервы, или у нас где-то сидят подготовленные соединения, которые обрушат украинский фронт», – добавил военкор.