Коц из Курска: Хватит истерик. Резервы идут. Есть повод для осторожного оптимизма
Масштаб подкреплений, которые движутся к зоне боевых действий в Курской области, «вселяет повод для осторожного оптимизма».
Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Курске военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идёт тяжёлая боевая работа, бои вдоль российского приграничья, на тех участках, где противник смог вклиниться в нашу территорию на довольно серьёзное расстояние, подходят резервы. Честно говоря, с земли смотреть на вот эти истерики, которые разворачиваются в «Телеграме», мерзко и противно. Потому что действительно идут тяжёлые бои, наши подразделения проявляют настоящие чудеса героизма.
Как-то у нас принято ударяться в две крайности. На одной стороне всё отлично, мы всех вытесняем к границе, а на другой – срочно надо бежать во Владивосток, противник кавалерийским маршем подминает населённый пункт за населённым пунктом. Ни того, ни другого нет. Есть что-то посередине», – отметил Коц.
«Идут серьёзные подразделения сюда, «вагнера» приехали, «Пятнашка» едет. Какая-то часть «Пятнашки», какая-то часть «Ахмата» – понятно, что с других направлений не снимают прям целиком бригады и бросают сюда. Сюда идут нормальные подразделения, которые постепенно ситуацию стабилизируют, а потом начнут бить хохла и гнать его обратно к границе. Уже на некоторых участках противнику пришлось отступить после того, как подошли наши резервы. То, что я вижу своими глазами, что на тралах и своим ходом едет в сторону зоны боевых действий, вселяет повод для осторожного оптимизма», – добавил военкор.
Спасибо!
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