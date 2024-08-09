Коц из Курска: Хватит истерик. Резервы идут. Есть повод для осторожного оптимизма

Масштаб подкреплений, которые движутся к зоне боевых действий в Курской области, «вселяет повод для осторожного оптимизма».

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Курске военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Идёт тяжёлая боевая работа, бои вдоль российского приграничья, на тех участках, где противник смог вклиниться в нашу территорию на довольно серьёзное расстояние, подходят резервы. Честно говоря, с земли смотреть на вот эти истерики, которые разворачиваются в «Телеграме», мерзко и противно. Потому что действительно идут тяжёлые бои, наши подразделения проявляют настоящие чудеса героизма.

Как-то у нас принято ударяться в две крайности. На одной стороне всё отлично, мы всех вытесняем к границе, а на другой – срочно надо бежать во Владивосток, противник кавалерийским маршем подминает населённый пункт за населённым пунктом. Ни того, ни другого нет. Есть что-то посередине», – отметил Коц.