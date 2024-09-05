Коц: Курской авантюрой Киев не всё показал – будет ещё удар в ближайшее время

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У Киева ещё до 4 бригад ВСУ, вооружённых тяжёлой западной техникой, которые для чего-то держат в тылу

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник нам не всё показал. Всё-таки где-то ещё до 3-4 бригад у него сидит, причём, вооружённых тяжёлой западной техникой, такой, как «Леопарды» и «Абрамсы»… [Объявленная Киевом эвакуация в Глуховском районе Сумской области] – это то, о чём я и говорю. Могут быть разные направления. Может быть удар в Белгородчине, могут на Курском направлении по Тёткино ударить, может, и со стороны того самого Глухово. Там мощные лесные массивы примыкают к нашей границе, и оттуда можно развивать наступление на тот самый Рыльск, который уже кошмарят сбросами с дронов, а можно в сторону Брянской области. Не все резервы мы ещё увидели. Мы не видим авиацию, западные танки, массированную работу западной артиллерии. Где-то это для чего-то держится. Либо в глубине страны, чтобы по крупицам затыкать дырки, либо накапливают в разных местах, чтобы они в какой-то момент малыми мобильными группами начали продвижение на нашу территорию, чтобы потом «улучшить переговорную позицию». Мне кажется, в воспалённом мозгу Зеленского есть некий план поторговаться с Россией территориями», – сказал Коц.

«Взяли небольшую часть Курской области, попытались в Краснояружском направлении пробиться, их разбили. Но если бы получилось, Краснояружский район Белгородской области соседствует с Суджанским районом Курской области – вот так они хотели расширить плацдарм. Сейчас попытаются с другой стороны это сделать. Иначе, зачем оттуда эвакуировать мирных граждан? Изолировать район, чтобы не было утечек. …Но, опять же, это может быть и туман войны, они показывают эвакуацию с Глухово, а попытаются зайти совершенно с другой стороны. Я думаю, в самое ближайшее время мы это увидим», – добавил военкор.