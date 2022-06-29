Коц: Москвичи боялись «пятой колонны», но ситуация меняется

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В Москве большинство людей поддерживают спецоперацию России на Украине, но стесняются открыто выражать свои взгляды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил военкор Александр Коц.

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Он убежден, что на Украине российские солдаты «воюют за будущее нашей страны».

«Я действительно считаю, что на Украине сейчас идут бои вообще за существование российской государственности. Если мы там не победим, нас просто растопчут», – сказал Коц.

Он обратил внимание, что когда приехал в Москву после трех месяцев пребывания на фронте, заметил, что в столице практически нет машин с буквой Z, ставшей одним из символов СВО.

«И когда я начал выяснять, что же происходит, мне огромное число людей начали писать в «телегу», что мы хотим Z наклеить на машину, но боимся, что машину поцарапают или сожгут. То есть мы боимся какой-то своей «пятой колонны», которая запрещает нам гордиться нашими героями?! Мы стесняемся это показать?! Ну, мы так дойдем до того, что бойцы вернутся с фронта, и будут стесняться своей медали «За отвагу» или ордена Мужества. Которые они заслужили кровью», – подчеркнул военкор.

Он рассказал, что начал кричать об этом в соцсетях, на радио, телеканалах.

«Не знаю, может докричался. Но уже к 12 июня, на День России, я увидел – что-то стало меняться. Сейчас я еду по Москве, и глаз радуется. Я говорил, что должны висеть плакаты на каждом углу. Они реально теперь на каждом углу. Ну, почти. Мы в большинстве, и, тем не менее, все еще чего-то стесняемся», – резюмировал Коц.